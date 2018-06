Weihbischoff kommt zum Heilig-Blutfest

Der Ablaufplan

Bad Wurzach (sz) - Das traditionelle Heilig-Blut-Fest in Bad Wurzach findet in diesem Jahr am 13. Juli statt.

Bei der seit 1928 stattfindenden Reiterprozession werden in der Riedstadt etwa 1500 Reiter und mehr als 5000 Wallfahrer erwartet, die die Heilig-Blut-Reliquie verehren, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Reliquie stammt aus dem Privatbesitz von Papst Innocenz XII., der diese 1693 einem deutschen Rompilger geschenkt hatte. Das Heilig-Blut-Fest in Bad Wurzach ist die zweitgrößte Reiterprozession in Mitteleuropa.

Die Prozession beginnt um 7 Uhr mit der Abholung der Heilig-Blut-Reliquie in der Stadtpfarrkirche St. Verena. Am Beginn des acht Kilometer langen Prozessionswegs durch die Stadt und die umliegenden Fluren wird dieses Jahr Weihbischof Matthäus Karrer die erste Abteilung der Reiter mit der Reliquie segnen.

Der Weihbischof wird dann später nach der Segnung der zweiten Abteilung auf dem Gottesberg dort auch das anschließende feierliche Pontifikalamt um 10.30 Uhr halten. Das Fest findet seinen Abschluss bei der Bergpredigt an gleicher Stelle ab 14.30 Uhr, die Prior Pater Stefan Kling vom Kloster Roggenburg aus dem bayerischen Landkreis Neu-Ulm halten wird.

Die Heilig-Blut-Reliquie befindet sich seit gut 250 Jahren auf dem Gottesberg. 1764 brachten Paulanerbrüder die Reliquie, die Papst Innocenz XII. 1693 dem deutschen Rompilger Martin Denzer aus Albrechts bei Obergünzburg überlassen hatte, nach Bad Wurzach. Die Verehrung der Reliquie nahm bereits damals ihren Ursprung und ließ den Gottesberg in der Folge zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte der Region werden.

Nachdem die Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts längere Zeit für eine Unterbrechung der Wallfahrten gesorgt hatte, wurde die Verehrung der Reliquie mit dem Einzug des Salvatorianerordens auf dem Gottesberg wenige Jahre zuvor 1924 wieder aufgenommen und 1928 erstmals als Reiterprozession mit damals noch 350 Reitern wieder gefeiert.

Seither hat sich die Prozession zu einem festen und wichtigen Bestandteil des Jahreskreises in Bad Wurzach entwickelt, geht aus der Pressemitteilung hervor. „Bereits als Kleinkind bin ich zusammen mit meinen Großeltern und später als Pfarrer und Dekan in Isny mit der Reitergruppe aus Seibranz regelmäßig zum Blutritt nach Bad Wurzach gepilgert“, berichtet Weihbischof Karrer in seinem Grußwort zur diesjährigen Festschrift mit Vorfreude und dem Wunsch auf erfüllte Stunden für alle Teilnehmer. „Daher ist es für mich auch ein Stück Heimkehr zu den Wurzeln meines Glaubens und zur Glaubenstradition meiner Heimat.“

Als besonderen Gast kann die Stadt Bad Wurzach in diesem Jahr den Regierungspräsidenten des Bezirks Tübingen Klaus Tappeser begrüßen. Außerdem werden Vertreter der katholischen Kirche von der Kanalinsel Jersey erwartet, wo Bad Wurzach eine Städtepartnerschaft zur dortigen Hauptstadt St. Helier hat.

Sonntag, 9. Juli, 21 Uhr

Prozession von der Stadtpfarrkirche zum Gottesberg („Lichterprozession“)

Donnerstag, 12. Juli, 19.30 Uhr

Gottesdienst für die Blutreiter und Wallfahrer auf dem Gottesberg

Freitag, 13. Juli

Feier des Heilig-Blut-Festes mit Reiterprozession

6.30 Uhr: Aufstellung der Reiter

7 Uhr: Beginn der Prozession – Abholung der Heilig-Blut-Reliquie in der Stadtpfarrkirche St. Verena; Übertragung der Reliquie zum 1. Stationsaltar am Schlossportal (Segnung der 1. Reiterabteilung) in der Marktstraße; der Prozessionsweg führt durch die Schlossstraße, Mühltorstraße, Achbergstraße zum 2. Stationsaltar beim Josenhof, dann weiter zum 3. Stationsaltar in Truschwende, durch das Feld zum 4. Stationsaltar in Reinstein.

Von dort kehrt die Reiterprozession zurück zum Gottesberg, an dessen Wegkreuz die zweite Reiterabteilung gesegnet wird.

10.30 Uhr: Feierliches Pontifikalamt mit Weihbischof Matthäus Karrer

14.30 Uhr: Bergpredigt mit Prior Pater Stefan Kling