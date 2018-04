Weg ist frei für 25 neue Wohnungen

Er auf Platz eins, sie auf Platz zwei: Daniel Lott aus Bad Saulgau und seine Schwester Leonie haben sich bei der Mister und Miss Schwaben-Wahl am vergangenen Samstag in der Glacis-Arena in Neu-Ulm für die Mister und Miss Württemberg-Wahl im Herbst qualifiziert. „Es war eine tolle Erfahrung“, sagt Mister Schwaben Daniel Lott, der die Jury mit seinem charmanten Auftreten und seiner guten Ausstrahlung überzeugt hatte.

Daniel Lott hat irgendwann aufgehört, die Glückwünsche zu zählen, hat sich aber über jeden einzelnen Anruf, jede ...