Wechsel in der Vorstandschaft

Die Verdienste des langjährigen Vorsitzenden Alexander Maximilian Rapp, der nicht mehr zur Wiederwahl antrat, sind auf der Hauptversammlung des Fanfarenzugs Bad Wurzach gewürdigt worden. Weitere Fanfarenzügler wurden in Müllers Fliegerstube in Unterzeil für ihre 35-jährige beziehungsweise 25-jährige aktive Vereinsmitgliedschaft geehrt.

Mitglied seit 1982, Neugründung des Vereins nach dem zwischenzeitlichen Aus, Öffnung des Fanfarenzugs für Frauen und für Mitglieder, die nicht am Salvatorkolleg waren und zuletzt 15 Jahre am Stück Vorsitzender – mit Alexander Maximilian Rapp ist ein Mitglied, das den Verein über Jahrzehnte geprägt hat, nicht mehr zur turnusgemäßen Wahl als Vorsitzender angetreten.

Entsprechend ausführlich war auch die Laudatio, in der Franz-Josef Maier, ebenfalls ein Urgestein des Bad Wurzacher Vereins und in der Stadt vor allem als „Chief“ bekannt, die Verdienste von Rapp würdigte. „Ein Leben für den Fanfarenzug“ – unter dieses Motte stellte Maier seine Rede, in der er hervorhob, dass es den Fanfarenzug in dieser Form ohne das Engagement von Rapp, vermutlich bereits seit 1985 gar nicht mehr geben würde. Damals stand der Zug, der zu dieser Zeit nur aus aktuellen Schülern des Salvatorkollegs bestand, vor dem Aus. Rapp trieb die Neugründung entscheidend mit voran, so Maier, und öffnete den Zug auch für Frauen und für Mitglieder, die keine Schüler am Salvatorkolleg waren.

Zu seinen weiteren Verdiensten gehörte danach unter anderem die Entwicklung und Anschaffung der neuen Uniform. Außerdem fiel in seine Zeit als Vorstand 2015 das 50. Jubiläum des Fanfarenzugs, zu dem 22 Züge aus Österreich und Süddeutschland nach Bad Wurzach kamen. Dazukomme, dass Rapp nach seiner Schulzeit des Berufes wegen oft weit weg von Bad Wurzach wohnte. „Zigtausend Kilometer“ seien so zustande gekommen, sagt Maier.

Mit welcher Begeisterung „das Gesicht des Fanfarenzugs Bad Wurzach“ von Anfang an dabei war, zeige sich auch daran, dass er seinen ersten Wehrsold in eine eigene Fanfare investiert habe, erinnert sich Maier. Bei all den Lobesworten stellte er aber auch klar, dass es sich hier gerade keinesfalls um die Ehrung eines kompletten Lebenswerkes handle – denn das sei, auch ohne das Amt des Vorsitzenden, noch lange nicht vollendet.

Als „toller Kamerad“, „absolut zuverlässige Oberstimme“ und Experte für alle formale Dinge, wie Datenschutzgrundverordnung und Gema, sei Rapp selbstverständlich weiterhin eine der ganz wichtigen Stützen des Vereins. Zumal er als Vorsitzender des Rings Oberschwäbischer Fanfarenzüge (ROF) eine tragende Rolle in der Fanfarenmusikszene inne hat.

Als Nachfolger von Rapp im Amt des Vorsitzenden wurde bei der Jahreshauptversammlung einstimmig Patrick Müller gewählt. Bei der Wahl um das dadurch freigewordene Amt als Beisitzer setzte sich Anton Lamp durch, der damit neu in die Vorstandschaft aufrückt. In ihren Ämtern einstimmig bestätigt wurden Frieder Roggenkamp als Kassier und Maier als Musikalischer Leiter.

Außerdem wurden wieder mehrere langjährige Mitglieder für ihre aktive Vereinszugehörigkeit geehrt. Bereits seit 25 Jahren aktiv beim Fanfarenzug dabei sind Simone und Rolf Herdrich, für stolze 35 Jahre geehrt wurde Frank Graf.

Bei der zurückliegenden langen Fasnet konnte man auf 18 Auftritte bei durchweg starker Besetzung zurückblicken. Zu den Höhepunkten zählte unter anderem die Teilnahme am Umzug in Dornbirn. Der nächste Auftritt für den Fanfarenzug steht am Samstag, 18. Mai, in Meßkirch (bei Sigmaringen) an, Anfang Juli folgt der Auftritt beim traditionsreichen Kinder- und Heimatfest in Laupheim.