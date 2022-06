We will, we will rock you!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einem festlichen, musikalisch reichem und erfrischend fröhlichem Gottesdienst wurden am 22. Mai in der evangelischen Kirche Bad Wurzach sechs Jugendliche konfirmiert:

Tim Biberach, Amelie Farkas, Jessica Jacobs, Maximilian Mentz, Pascal Saur und Lukas Schwarz. Auch Nova Kimmerle schloss ihre Konfirmandenzeit in Bad Wurzach mit dem Festgottesdienst ab; sie wurde zuvor in ihrer Heimatgemeinde konfirmiert.

Die Konfis begrüßten ihre Gäste musikalisch mit dem bekannten Pachelbel-Kanon - von ihnen mit Boomwhackers präsentiert und durch Cello und Klavier von Lilian Eißler und Verena Stei begleitet - und anschließend mit jeweils einem ganz persönlichen Satz. Nach Psalm 23 und dem Eingangsgebet trug Stei den Lieblingssong der Konfis von ihrem Konfi-Camp vor: One wag Jesus.

Mit Freude konnte Pfarrerin Silke Kuczera der Festgemeinde versichern, dass die Konfis auf ihrem Glaubensweg ein gutes Stück vorangekommen sind. Auf unterschiedlichste Fragen hatten sie Antworten parat, zum Beispiel erklärten sie den Unterschied zwischen Taufe und Konfirmation, begründeten den Sinn und Nutzen des Altar-Teppichs und erzählten persönlich, woran sie glauben.

In der Predigt ließ Kuczera noch einmal Revue passieren, was die Jugendlichen alles miteinander erlebt haben: natürlich haben sie viel über Gott, ihren Glauben, Texte und Bilder in der Bibel gesprochen. Aber wichtig waren auch die Gemeinschaft und ein gutes Miteinander - wie im Konfi-Camp! Aus dem Weihnachtsbaum wurde ein Kreuz gebaut, das in der Osternacht verbrannt wurde. Über die Liebe wurde gesprochen und tolle Spiel-Angebote für die Konfi-Kinder gemacht.

Für die Zukunft wünschte Kuczera den Konfis kurzum: dass sie ihr Leben rocken werden! So sang es die Gemeinde den Konfis zu – mit Stampfen und Klatschen:

We will, we will rock you!

Vor der Einsegnung erklang mit Cello und Klavier "I don't know how to love him" von A. L. Webber.

Peter Eckstein überbrachte das Grußwort des Kirchengemeinderats. Das Fürbittengebet wurde von Eltern und Paten vorgetragen.

Die Kollekte kam den ukrainischen Flüchtlingen in Bad Wurzach zugute – dazu passten die Lieder „Hevenu schalom alejchem“ und „Schalom, schalom“.

Beim Orgel-Nachspiel von Stei durfte zu einer "Intrade in Jazz" noch mal gestampft und geklatscht werden.

Als Überraschung stiegen nach dem Gottesdienst sieben Friedens-Tauben in den Himmel. (A. Greshake)