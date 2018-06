Wasserballett erntet Jubelstürme

Mit einer Feierabendhockete haben die Riedmeckeler am Mittwoch ihre Jubiläumsfeier zum 66-jährigen Bestehen der Narrenzunft fortgesetzt. Mit einem vielseitigen Programm begeisterten die Narren ihr Publikum und sorgten für einen kurzweiligen Abend.

Schon im Vorfeld zeigte sich Nicole Stehmer, stellvertretende Zunftmeisterin, voller Vorfreude, wenn sie über den geplanten Abend sprach. Es werde ein gemütlicher Abend mit buntem Programm und Livemusik werden, versprach sie. Und sie behielt Recht.

Wie kleine Kunstwerke

Die Festhalle war geschmückt mit roten, blauen und gelben Fahnen und passender Tischdekoration in denselben Farben. Und wer bisher noch nicht wusste, wie die Wurzacher Riedmeckeler aussahen, der hatte spätestens nun ein lebhaftes Bild vor Augen. Sowohl das Bühnenbild als auch die Wände zierten Wandteppiche mit gemalten Riedmeckeler Masken, die wie kleine Kunstwerke die Halle schmückten.

Die Gäste hatten sich in Schale geschmissen. Von grauer Maus mit Öhrchen bis hin zum Kängeruh war alles dabei, wobei das Thema Fußball zu dominieren schien. Beeindruckend waren auch die vielen Zwerge mit ihren grauen Mützen mit hübschen, weißen Margeriten und blau-weißem Band. Auf Knopfdruck wackelten die Zipfel wie im Takt zur Musik. „Wir sind begeistert über das tolle Programm“, sagten die Zwerge. Es sei toll, wie viel Engagement die Narren in das Programm gesteckt haben.

Die Liveband Alpenstreuner sorgte von beginn an für gute Stimmung in der Festhalle und dafür, dass, schon bevor das eigentliche Programm anfing, die Tanzfläche gut gefüllt war.

„Wirklich toll“

Das bunte Programm reichte von Sketchen über Gesang bis hin zu Witzen. „Das ist wirklich toll“, bestätigte Jennifer Jackowski, die mit ihren Freundinnen aus Wolfegg gekommen war. „Mir hat am besten der Programmpunkt mit den Schwimmern gefallen. Das war einfach super.“ Auf der Bühne war dabei mit einer glitzernden, wasserblauen Folie eine Art Schwimmbecken aufgebaut.

Die Schwimmer kamen gekleidet in Bademäntel und Bademützen angelaufen, entledigten sich der Mäntel und sprangen dann Kopf voraus oder in anderen kunstvollen Figuren nacheinander in das nachgeahmte feuchte Nass. Gemeinsam versuchten sich dann die Schwimmer an einer Art Wasserballett, was die Halle jubelnd honorierte.

„Links, rechts, vor und zurück“

Danach folgte unter anderem eine Gesangseinlage dreier Sänger. „Links, rechts, vor, zurück“ sangen die drei Gestalten auf der Bühne, die aussahen, als wären sie mit den Füßen festgeklebt, sodass sie in beeindruckenden Winkeln nach „links, rechts, vor und zurück“ schaukeln konnten, ohne dabei umzukippen. Und auch das Publikum tat es ihnen nach. Wie auf Knopfdruck schunkelte und schaukelte das Publikum und sang begeistert mit.

So endete ein bunter Abend, der vielseitiger kaum sein konnte und mit dem Fanfarenzug und traditioneller Fasnetsmusik seinen Abschluss fand. (les)