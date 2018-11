Was uns die Geschichte vom heiligen Martin zu sagen hat

In der ganzen Region wird in diesen Tagen des heiligen Martins gedacht.

Hinsehen statt wegsehen, helfen statt abweisen – das seien die Lehren, die die Menschen aus der Geschichte, in der der Heilige seinen Mantel mit dem frierenden Bettler teilt, ziehen sollen, sagte der Bad Wurzacher Stadtpfarrer Stefan Maier am Dienstagabend bei der Martinsfeier des katholischen Kindergartens St. Verena in der Pfarrkirche. Die Mädchen und Jungen erfreuten dort ihre Eltern und Großeltern auch mit einem hervorragend einstudierten Martinsspiel.

Auch in vielen Ortschaften kam das zur Aufführung. Zum Beispiel in Dietmanns, wo die Kinder nach dem Wortgottesdienst mit ihren Laternen durch den Ort zogen und vor dem Kindergarten die Geschichte vom heiligen Martin und dem Bettler nachspielten.

In Altmannshofen trafen sich die Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Vitus in der Kapelle in Eschach, wo es nach nach dem kurzen Wortgottesdienst einen kleinen Umzug durch den Ort und als Höhepunkt ein Martinsspiel mit Christoph Kuhn als Sankt Martin und Jochen Krämer als Bettler gab.