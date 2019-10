„Was Neues“ im Schloss

Schon zum wiederholten Mal war vergangenen Sonntag das Brass-Quartett „Was Neues“ aus Ravensburg und dem Bodenseekreis zu Gast im Barocktreppenhaus des Bad Wurzacher Schlosses.

1997 war die Idee entstanden, sich in einer kleinen Besetzung der Blechbläsermusik der unterschiedlichsten Epochen und Stilrichtungen zu widmen, aber auch „Was Neues“ auszuprobieren und neue Wege zu gehen, so die Musiker im Gespräch. Von den Gründungsmitgliedern sind noch Albrecht Streicher (Trompete) und Udo Schäfer (Euphonium) mit dabei, Berthold Kiechle (Trompete) und Thomas Ruffing (Posaune) stießen später dazu.

In ihrem Programm finden sich neben klassischen und kirchlichen Stücken auch solche des Jazz, Swing, aber auch der Folklore. Durch das Konzert führte Gertraude Walser nicht nur mit Informationen zu Komponist und Werk – auch Anekdoten, Weisheiten, Philosophisches und Scherze fehlten nicht. Eine Bereicherung des Konzerts, das festlich begann mit „Fanfare und Chorus“ von Dietrich Buxtehude.

Nach einer kraftvollen „Sonata“ von Anonymus aus dem 16. Jahrhundert folgte der Spiritual „Little David, Play on Your Harp“. Gänsehaut löste „Canzon per sonare No. 2“ von Giovanni Gabrieli aus. Genauso virtuos zeigte sich der „Hallelujah Chorus“ von Georg Friedrich Händel, bei dem Kiechle mit der Hoch B-Trompete brillierte. Nach dem jazzigen Spiritual „When the Saints“ bewiesen die Musiker mit dem „Agnus Dei“ aus der Krönungsmesse von Johann Sebastian Bach, dass sie auch piano musizieren können.

Im nächsten Spiritual, „Joshua fit The Battle of Jericho“, hörte man schier die Mauern von Jericho einstürzen. Ihre Virtuosität stellten die Musiker in dem anspruchsvollen „My Heart Ever Faithful“ von Johann Sebastian Bach unter Beweis, aus dessen Feder auch der sich anschließende Choral „Jesus bleibt meine Freude“ stammte – eine der beliebtesten Kompositionen Bachs.

Gegen Ende des Konzerts standen Jazz und Swing im Vordergrund: der Spritual „Swing Low, Sweet Chariot“ und „Just Married“, eine von Tom Lambart arrangierte Kombination der Hochzeitsmärsche von Felix Mendelssohn Bartholdy und Richard Wagner. In „T-Bone Rag“ von Tom Lambart kam der Ragtime zu Gehör, hier hatte Ruffing sein granios gespieltes Solo. Nach dem Jazz-Highlight „That´s a Plenty“ von Lew Pollack glänzte Schäfer in „Down Home“ mit seinem Euphonium. Eigentlich wollten sich die Musiker mit „Muss i denn…“ verabschieden, aber die über 50 Zuhörer erklatschten sich die Zugabe „Phantasie“ von Dieter Wendel.