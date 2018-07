Für die dritte Predigt der ökumenischen Reihe zum Aktionsjahr „Armut, Reichtum – Soziale Gerechtigkeit?!“ ist Johanna Moltmann-Hermann aus Leonberg, die gemeinsam mit Peter Sellmayr den Kleiderladen „Jacke wie Hose“ aus der Taufe gehoben hat, zurück nach Bad Wurzach gekommen.

Eigentlich hätte der Gottesdienst vor dem Kleiderladen stattfinden sollen, aber aufgrund des regnerischen Wetters wurde er in die evangelische Kirche verlegt. Mit dem Kleiderladen, so Moltmann-Hermann, habe sie sich einen alten Wunsch erfüllt, denn Recycling sei ihr ein großes Bedürfnis. Als dann 2015 die Flüchtlinge mit Kleidung versorgt werden mussten, bot sich die Gelegenheit, auch Wurzachern bezahlbare Textilien anbieten zu können. Nach Verhandlungen von Sellmayr mit dem Gemeinderat stimmte dieser zu, und die Diakonie stieg in das Projekt mit ein. Es lohne sich, an seinen Wünschen festzuhalten, so ihr Fazit.

Danach gab sie einen interessanten historischen Abriss, wie der Textilhandel die Welt verändert und den Kapitalismus mitbegründet hat. Angefangen von der Hanse über Handelsgesellschaften, die, um die wertvolle Fracht zu schützen, das Militär vorangebracht hatten, bis hin zur britischen Ostindien-Kompanie zog sich der rote Faden. Über letztere verschaffte sich England Macht und Einfluss in Indien, so dass der große Subkontinent sogar zur Kolonie wurde.

Und es gab die erste Globalisierung – das Dreieck aus englischen Einwanderern in den Südstaaten von Nordamerika, die die Baumwolle mit Hilfe der Sklaven aus Afrika anbauten, und dem Textilhandel in Europa. So entstand der Kapitalismus, die Idee, dass Geld nicht nur ein Zahlungsmittel ist, sondern sich auch vermehren lässt.

Auch heute noch ist der Textilhandel global, denn es wird vorwiegend in Übersee produziert – wegen der niedrigeren Löhne, Sozial- und Umwelt-Standards. Passend zum Thema ging Moltmann-Hermann auf Matthäus, Kapitel 6, Psalm 28 ein: „Warum sorgt ihr euch um eure Kleidung, schaut die Lilien auf dem Feld an.“ Moltmann-Hermanns Interpretation: Wenn man auf Gott vertraut, zeigt sich immer eine Möglichkeit, wie es weitergehen kann. Wenn Sorgen belasten, kann ein Blick auf die Fülle der Natur von den Gedanken erlösen und den Horizont erweitern.

Sie sei gerne Christin, denn wenn man sich auf die Bibel einlässt, kann sie Hoffnung geben, aus der Zuversicht entstünde, die wiederum neue Kraft gebe, schloss Moltmann-Hermann.

Prädikantin Christine Silla-Kiefer, die den Gottesdienst leitete, bedankte sich bei Moltmann-Hermann und lud die zahlreichen Besucher zu einem anschließenden Imbiss ein, bei dem rege diskutiert wurde.