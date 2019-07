Warum es im Ziegelwerk Betonteile gibt

Mit einem Tag der offenen Tür feiert das Ziegelwerk Arnach an diesem Samstag, 13. Juli, sein 100-jähriges Bestehen. Von 10 bis 17 Uhr können Besucher das Werk besichtigen und ein kleines Dorffest feiern. Um wetterunabhängig zu sein, ist auch ein Festzelt aufgestellt.

Zum festlichen Einklang ab 11 Uhr spielt der Musikverein Arnach. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Ein buntes Rahmenprogramm von Hüpfburg über Elektrokartrennen bis hin zur Werksführung rundet den Tag für Groß und Klein ab.

Bereits im Jahr 1876 wurden laut Unternehmenschronik am jetzigen Firmenstandort in Arnach Ziegel gebrannt. Seit dem Jahre 1919 befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz und wird derzeit von der dritten Generation geleitet.

Das Ziegelwerk Arnach (ZWA) bietet Ziegel der neuesten Generation aus gebranntem Ton mit innenliegender Wärmedämmung und ist im Bereich der industriellen Fertigteilproduktion tätig. Eine vielseitige Produktpalette garantiere hochwertiges Bauen mit innovativen Qualitätsprodukten vom Keller bis zum Dach, wirbt das Unternehmen auf seiner Homepage.

1919 kaufte Matthäus Schmid, der Urgroßvater des jetzigen ZWA-Chefs Karl-Josef Fassnacht (neben ihm sind noch zwei Schwestern Mitgesellschafterinnen) den Ziegelstadel der Familie Blank erwerben, den diese ab 1876 am heutigen Standort betrieben hatte. Matthäus Schmids Sohn Josef führte das während des ersten Weltkriegs stillgelegte Werk wieder zur Blüte. Auch die Demontage der gesamten Maschinenanlage durch die Franzosen nach dem zweiten Weltkrieg überstand das Unternehmen dank unternehmerischen Muts zum Neuanfang.Nach dem Tod Josef Schmids 1962 übernahm dessen Schwiegersohn Karl Fassnacht den Betrieb und baute ihn weiter aus.

Im Jahre 2002 wurde das Brennen von Ziegelsteinen eingestellt und der Baustoffhandel forciert. Zudem konzentrierte man sich auf die Herstellung von Beton-Fertigteilen, eine Sparte, die in der Folgezeit stark ausgebaut wurde. Nach wie vor aber sind Ziegel aller Art im Angebot, die vom Ziegelwerk Bellenberg bezogen werden. Derzeit hat das Ziegelwerk Arnach 37 Mitarbeiter. Der Umsatz beträgt nach Unternehmesangaben mehr als zwölf Millionen Euro im Jahr.