Warum Bad Wurzachs Tourismus-Chefin zuversichtlich ist

Der Fremdenverkehr spielt in Bad Wurzach eine große Rolle. Die Pandemie hat ihn freilich auch hier ausgebremst. BWI-Chefin Johanne Gaipl sieht trotzdem einigermaßen zuversichtlich in die Zukunft.

Vor drei Jahren stellte die Leiterin der Bad Wurzach Info im Gemeinderat eine Studie des Deutschen Wirtschaftsinstituts Fremdenverkehr vor. Demzufolge fließen jährlich an die 36 Millionen Euro durch Ferien- und Kurgäste in die Stadt. 2020 dürfte es wesentlich weniger gewesen sein.

Minus von 40 Prozent

Die Anzahl Übernachtungen, so schätzt Gaipl auf Grundlage der ihr bereits vorliegenden Zahlen, dürfte in Bad Wurzach um rund 40 Prozent zurückgegangen sein. Damit liegt die Riedstadt in etwa im bundesweiten Trend, der nun auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart bekannt wurde. Die fand in diesem Jahr Corona zum Trotz statt, allerdings nur als eintägiges digitales Event.

Der starke Rückgang überrascht nicht. Rund vier Monate – von Mitte März bis Mitte Mai und dann wieder ab Anfang November – herrschte 2020 ein Beherbungsverbot für Touristen. Erlaubt waren nur noch Aufenthalte für Geschäftsreisende oder zu therapeutischen Zwecken.

„Relativ stabil geblieben“

Das, immerhin, führte dazu, dass die Rehaklinik der Waldburg Zeil-Kliniken nach Gaipls Worten auch im vergangenen Jahr „relativ stabil geblieben“ ist. Das trifft nach ihren Informationen weitgehend auch auf die Frauen- und Mütterkurklinik zu. Diese beiden Einrichtungen sorgten in der Vergangenheit stets für fast die Hälfte aller Übernachtungen in Bad Wurzach.

Schwer ins Gewicht fällt beim Rückgang der Zahlen natürlich vor allem das Kurhotel, das nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen des Umbaus gut acht Monate ganz oder teilweise geschlossen war. Es steuert normalerweise gut ein Viertel der Übernachtungen bei.

Deutschland-Urlaub im Trend

Die restlichen Anbieter – Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Privatvermieter sowie Wohnmobilstellplatz – waren ebenfalls stark getroffen. Der „Urlaub-in-Deutschland“-Boom im Sommer konnte daran nichts ändern. Das liegt auch an einer erfreulichen Tatsache: Sie sind in den Sommermonaten sowieso meist sehr gut gebucht.

Für das gerade begonnene Jahr ist Johanne Gaipl einigermaßen zuversichtlich, auch wenn sie nicht mit einem baldigen Ende des Beherbungsverbots rechnet. „An den 14. Februar, der derzeit noch gilt, glaube ich nicht. Es wird wohl eher Ostern werden.“ Überzeugt ist sie aber: „Die Leute werden wieder kommen, wenn sie dürfen. Ich habe keine großen Bedenken, dass es dann wieder läuft.“ Mit der derzeit laufenden Überarbeitung des Internetauftritts der Stadt will die BWI da ihren Teil dazu beitragen.

Gastronomie und Einzelhandel sind wichtig

Voraussetzung für das Wiederaufleben des Tourismus in Bad Wurzach sei freilich, wie es Gaipl formuliert, dass „die Leistungsträger nicht schwach werden dürfen“. Dass also Gastronomie und Einzelhandel weiter am Ort präsent sein. „Ohne diese Infrastruktur geht’s nicht, da kommt keiner“, macht sie unmissverständlich klar.

Die grundsätzlich positive Stimmung habe sie auch auf der CMT, die sie digital begleitete, wahrgenommen, berichtet die BWI-Chefin. „Alle sind mit Elan bei der Sache und arbeiten eher an Konzepten gegen einen Over-Tourism, zum Beispiel mit einer Besucherlenkung für besondere Anziehungspunkte, als daran, die Leute in ihre Region zu locken.“ Das Problem des nicht corona-konformen Besucheransturms habe Bad Wurzach eher nicht. „Wir haben im vergangenen Sommer schon festgestellt, dass im Ried mehr los war, aber ein Eingreifen war nicht nötig.“

„Gefühlt größere Nachfrage“

Die Stadt am Ried wird möglicherweise mit ihrer sie umgebenden Landschaft, in der sich leicht Urlaub unter Einhaltung aller Abstandsgebote machen lässt, künftig noch mehr punkten können als in der Vergangenheit. „Das bewerben wir jetzt auch mit noch mehr Nachdruck“, sagt Gaipl, und stellt bereits „eine gefühlt größere Nachfrage“ fest. „Die Leute haben Sehnsucht nach Urlaub und jetzt auch Zeit dafür, Pläne zu schmieden“, sieht sie als Ursache dafür.

Pläne geschmiedet werden auch in der BWI in Sachen Veranstaltungen in diesem Jahr, für Gäste wie für Einheimische. „Wir gehen gerade die Veranstaltungen an, die im Sommer anstehen, zum Beispiel das Open-Air-Kino auf dem Klosterplatz oder den Rad- und Wandertag in Dietmanns. Dabei arbeiten wir auch an Hygienekonzepten, ohne die es sicherlich nicht gehen wird“, erzählt Gaipl. Vorsichtshalber sei man aber auch dran, Alternativangebote zu erstellen. So wie es die Erlebniswoche mit ihren vielen kleinen Veranstaltungen zum 70-Jahr-Jubiläum der Kurstadt gewesen ist. „Sie lief recht gut und macht uns daher Mut, dass es auch so möglich ist, etwas Attraktives anzubieten“, so Gaipl.