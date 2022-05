WarmUp in Bad Wurzach zur Tour-de-Barock

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 22. Juni startet wieder die Aktion „Radeln für einen guten Zweck“ mit einer WarmUp-Radtour in Bad Wurzach. Die Volksbank Ulm-Biberach spendet pro Radler 10 Euro, maximal 750 Euro für einen guten Zweck; in diesem Jahr für die Unterstützung der Jugendarbeit der Jugendmusikschule, Jugendkapelle und Vorstufenorchester Bad Wurzach. Treffpunkt zur WarmUp-Tour ist am Mittwoch, 22. Juni ab 17.30 Uhr auf dem Klosterplatz, Start ist um 18 Uhr. Das Bild stammt aus den Vorjahren, darauf zu sehen ist der damalige Bürgermeister Roland Bürkle, früher selbst aktiver Rennradler.