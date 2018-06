Wanderverein wandert bei Überlingen

Der Wanderverein Bad Wurzach unternimmt am Freitag, 18. April, eine Wandertour bei Überlingen am Bodensee. Dort beginnt die Wanderung durch die Steiluferlandschaft am Überlinger See entlang. Der Charakter der Tour ist laut Wanderverein nicht schwierig, es handle sich jedoch um eine anspruchsvolle Tagestour mit vielen landschaftlichen Höhepunkten. Ausdauer sei erforderlich. Abfahrt am Amtshausparkplatz ist mit Autos um 7 Uhr. Infos und Anmeldungen bei Hubert Riss, Telefon 0 75 64 / 93 44 34, E-Mail Hubert.Riss@gmx.de. Witterungsbedingt ist eine Terminänderung möglich.