Wanderverein unternimmt Tour rund um Maierhöfen

Der Wanderverein Bad Wurzach bietet am Samstag, 13. Mai, eine Ganztagswanderung rund um Maierhöfen an. Der Weg führt von Maierhöfen über Happach-Warmhalden zum Hengelesweiher. Von hier aus erfolgt der Aufstieg zum Feriendorf und weiter zur Riedholzer Kugel auf eine Höhe von 1068 Meter. Der Abstieg führt auf einem schmalen Pfad durch den Wald nach Riedholz und weiter zum Ausgangsort. Eine Einkehr ist geplant. Stöcke werden empfohlen. Die Gehzeit beträgt etwa fünf Stunden bei einem Höhenunterschied von 350 Metern. Abfahrt ist am Samstag um 8 Uhr am Amtshausparkplatz. Wer Interesse hat, sollte sich bis Freitag, 12. Mai, bei Isolde Fritschle unter Telefon 0 75 62 / 9 70 19 34 für die Wanderung anmelden.