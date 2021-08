Wanderverein unternimmt Gipfeltour zum Spieser und Hirschberg

Der Wanderverein Bad Wurzach bietet am Donnerstag, 2. September eine Gipfel-Tour zum Spieser und Hischberg an. Ausgangspunkt der Wanderung ist der Wanderparkplatz in Bad Hindelang.

Zunächst geht es hoch durch den Hirschbachtobel. Von hier an geht es über die Hirschalpe zum Spieser (1651 Meter) und auf einem auf der Westseite befindlichen Pfad bergab durch das Hochmoor sowie vorbei an der Klankhütte. Anschließend geht es noch mal kurz steil nach oben zum zweiten Gipfel, dem Hirschberg (1500 Meter). Der Rückweg führt uns übers Steinköpfle. Die geplante Wanderstrecke beträgt etwa 16 Kilometer bei einer Gehzeit von sechs Stunden. Der Höhenunterschied beträgt geschätzt 1000 Meter. Grundkondition und Trittsicherheit ist erforderlich. Treffpunkt ist der Parkplatz am Amtshaus in Bad Wurzach um 7 Uhr zur Bildung von Fahrgemeinschaften, die vor Ort gebildet werden.