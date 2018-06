Wanderverein bietet Kurzwanderung an

Der Wanderverein Bad Wurzach lädt am Ostermontag zu einer zweistündigen Kurzwanderung bei Leutkirch ein. Der Weg führt vom Parkplatz Bayerischer Hof am Stadtweiher vorbei zur Waldkapelle und zum Aussichtspunkt Baltrazhofer Höhe. Unterwegs werden verschiedene Feldkreuze betrachtet. Am Schluss ist eine Einkehr vorgesehen. Abfahrt beim Parkplatz Amtshaus ist am Ostermontag um 13.30 Uhr mit Privat-Autos, es gibt Mitfahrgelegenheiten. Rückkehr gegen 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Dienstagswanderung am 22. April entfällt.