Wanderer wünschen sich mehr Jüngere im Vorstand

Der Wanderverein Bad Wurzach hat einen neuen Kassier. Bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim der TSG-Fußballer haben rund 50 Mitglieder nicht nur ihre Vorsitzende Catrin Schneider einstimmig bestätigt, sondern die Finanzen des Vereins auch in die Hände von Werner Bodenmüller gelegt. Bislang übte Schneider das Amt des Kassiers zusätzlich aus. Das hat sich durch die Wahl nun geändert. Allerdings nur für die kommenden beiden Jahre.

Auch die Schriftführerin will aufhören

Peter Hlawatschek leitete die Wahlen. Jeweils einstimmig wurden für zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt: Catrin Schneider als Vorsitzende und die beiden Ausschussmitglieder Isolde Fritschle und Rainer Grünbeck. Bei seiner Wahl zum Kassier kündigte Werner Bodenmüller bereits an, dass er dieses Amt zwar für die nächsten beiden Jahre gewissenhaft bekleiden wolle, es danach aber in jüngere Hände abgeben möchte. Auch Schriftführerin Maria Schnurrenberger strebt nach Ablauf ihrer Amtszeit keine Wiederwahl an, gab Schneider bekannt.

„Wir würden gerne noch mehr Jüngere in den Vorstand holen. Wir haben keine Feier vorzubereiten, kein Vereinsheim zu bewirtschaften, und die Aufgaben sind sehr überschaubar“, versuchte Schneider den Anwesenden eine Aufgabe im Vorstand schmackhaft zu machen. „Und höchstens drei Ausschusssitzungen im Jahr und die kurz vor der Jahreshauptversammlung“, ergänzte Hans Bainder als Stellvertreter der Vorsitzenden.

Nicht nur Dienstagswanderungen im Programm

In ihrem Rückblick auf das 51. Wanderjahr des Vereins blickte Schneider trotz rückläufiger Teilnehmerzahlen (1460 zu 1745 im Vorjahr) wieder auf ein bewegtes Jahr zurück. Hoffnung mache ihr die Zahl an Gästen, die sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt hat. Kernstück des Jahresprogramms sind die Dienstagswanderungen, an denen sich insgesamt 960 Personen beteiligten.

Doch das Programm des Vereins umfasste auch 2019 weit mehr als diese Halbtageswanderungen. Ski- und Bergtouren, Tagestouren, Familienwanderungen und eine sehr gut besuchte Veranstaltung im Rahmen des Kinderferienprogramms zeugen von großer Abwechslung. Dass auch Geselligkeit großgeschrieben wird, dafür legte die von Rainer Grünbeck zusammengestellte Bilderschau am Ende der Versammlung beredtes Zeugnis ab.

So viele Mitglieder hat der Verein

In ihrer Funktion als Kassier verkündete Schneider durchweg positive Zahlen. Aktuell hat der Verein 240 Mitglieder (vier Abgänge stehen sechs Zugängen gegenüber). Im Finanzbereich steht für den Verein ein dreistelliger Plusbetrag in den Büchern. Schneider bestätigte noch die Anschaffung eines 50 Meter langen Seils. Dieses könne zum Beispiel für Familienwanderungen ausgeliehen werden, die entsprechenden Leihmodalitäten müssten noch festgelegt werden.

Es gibt auch Kritik

„Ich bin offen für Veränderungen, wenn es etwas nützt, aber nicht, wenn etwas gut Funktionierendes geändert werden soll. Daher sprecht miteinander“, sagte Schneider den Kritikern, die monierten, dass bei Wanderungen nur zwei Routen zur Verfügung stünden. „Geht auf die jeweiligen Wanderführer zu und sprecht mit ihnen, welche Möglichkeiten es gibt“, appellierte sie und ging auf die 2020 geplante Wanderwoche im Neckar-Odenwald ein, die vom 29. Juni bis 3. Juli geplant ist. Um günstigere Bus- und Hotelpreise zu bekommen, werde man für Genuss- und Powerwanderer ein gemeinsames Hotel beziehen und dann auf unterschiedlichen Routen laufen.