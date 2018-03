Wallfahrer geben Misereor-Hungertuch weiter

Von Bad Waldsee nach Bad Wurzach ist es zu Fuß schon ein gutes, mühsames Stück Weg, vor allem, wenn man plant, bereits um 4.30 Uhr loszulaufen. Die Wallfahrer der Misereor-Hungertuch-Wallfahrtaktion aber scheuten diese Mühen nicht, und so kamen sie pünktlich um 8.30 Uhr in Bad Wurzach an. Dort übergaben sie das Hungertuch an die nächste Kleingruppe. „Es war wunderschön, heute Morgen den Sonnenaufgang im Ried zu erleben“, berichtete Karl-Heinz Metzger, einer der Wallfahrer, den anderen von der vergangenen Etappe. Anschließend spendete Pfarrer Stefan Maier noch den Reisesegen und setzte damit den Startpunkt für die nächste Strecke der Wallfahrtaktion, die nach Lautrach führt. Die Hungertuch-Wallfahrer möchten mit ihrer Aktion sowohl eine politische als auch eine christliche Botschaft gegen den Hunger und Ungerechtigkeit in der Welt verbreiten.Foto: Caroline Schönball