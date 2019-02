Waldburg-Zeil Kliniken haben dank vieler fleißiger Nährinnen schon 5000 Herzkissen verteilt

Vor fünf Jahren begann die Herzkissenaktion der Waldburg-Zeil Kliniken (WZK). 5000 Kissen wurden seither für Brustkrebspatientinnen genäht und verteilt.

Begonnen hat, berichten die WZK, alles mit der Idee „Herzkissen für Brustkrebspatientinnen – verschenkt von Herz zu Herz“ der dänischen Krankenschwester Nancy Friis-Jensen. Das Herz mit verlängerten „Ohren“ wird von Frauen mit Brustkrebs unter dem Arm getragen. Es lindert Narbenschmerzen und Lymphschwellungen oder Druck am Unterarm. Das Herzkissen erleichtert ihnen das Liegen und gibt einen gewissen Schutz bei plötzlichen Bewegungen oder Stößen, wie sie beim Husten oder im Alltag auftreten können. Auch kann es zum Beispiel sehr gut im Auto unter den Gurt geklemmt werden.

„Als wir mit der Herzkissenaktion anfingen, hatten wir vor allem unsere Patientinnen im Blick“, berichtet Marianne Hähl, die die Herzkissenaktion für die Isnyer Klinik Schwabenland koordiniert. „Wir behandeln jährlich rund 500 Brustkrebspatientinnen in Neutrauchburg und wissen, wie viel Trost und Zuspruch sie während und nach ihrer schweren Erkrankung benötigen“.

Evelyn Selegrad, Kunsttherapeutin im Parksanatorium Aulendorf, wo jährlich mehr als 200 Frauen nach einer Brustkrebserkrankung behandelt werden, ergänzt: „Wir denken auch an Kolleginnen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Und wir sind sicher: Es tut gut zu wissen, dass andere mitfühlen. Unsere Näherinnen wiederum möchten etwas von ihrer Kraft an die Patientinnen weitergeben.“ Von den Waldburg-Zeil Kliniken aus werden die Herzkissen in die operierenden Brustkrebszentren verteilt. Die Rehakliniken kümmern sich zum Beispiel um die Verteilung des Schnittmusters, sponsern bei Bedarf Stoff oder Füllung. „Doch ohne unsere fleißigen Näherinnen könnten wir keine Herzkissen verteilen“, äußert Marianne Hähl. Schulklassen, Seniorengruppen, Landfrauen, Waldburg-Zeil-Klinikmitarbeiter, viele, viele einzelne Näherinnen, Mütter und Töchter gemeinsam, Großmütter mit den Enkelinnen und andere haben sich kreativ betätigt.

„Wir staunen immer wieder, mit wie viel Liebe die Stoffe ausgesucht und die Kissen verpackt wurden“, berichtet Evelyn Selegrad. „Dafür möchten wir Danke sagen!“ In manchen Firmen wurde Geld für Stoff gesammelt, Stoffläden haben aus Resten von Ballen Herzkissen gezaubert – die Ideen gingen nicht aus!

„Wir machen weiter“, verspricht Marianne Hähl. „Wir haben so viele Nachfragen aus Kliniken und Krankenhäusern, dass wir gerne weiterhin die Verteilung von Herzkissen übernehmen. Und jeder, der Lust hat, darf mitnähen.“