In diesen unruhigen Zeiten spiegeln Wahlen die Verunsicherung der Menschen und den Willen nach Veränderung. In Bad Wurzachs Partnerstadt auf Jersey fand am 22. Juni ein Urnengang statt.

Gewählt wurden die 37 Abgeordneten der States Assembly (Parlament von Jersey) und alle Constables (Bürgermeister/in) der zwölf Gemeinden Jerseys, die gleichzeitig auch Mitglieder des Parlaments von Jersey sind, das damit 49 Mitglieder hat. Da es in den Wochen vor der Wahl strenge Einschränkungen für Kandidaten in Bezug auf die öffentliche Ausübung ihrer Ämter gibt, konnte der Constable von St. Helier, Simon Crowcroft, beim Besuch der Wurzacher Bürgermeisterin Alexandra Scherer auf Jersey Anfang Juni, keine Rede bei dem öffentlichen Empfang halten.

Eine Wahlrechtsreform

Vorausgegangen war eine Wahlrechtsreform, die eine Vereinfachung des bisherigen Systems bringen sollte. Bisher gab es im Inselparlament Abgeordnete mit unterschiedlichem Status. Es gab Deputies (Abgeordnete), die nach dem Mehrheitswahlrecht in ihren jeweiligen Stimmbezirken gewählt wurden, wobei jeder Wähler so viel Stimmen hatte wie Abgeordnete für den jeweiligen Bezirk zu wählen waren. Und es gab Senatoren, über die inselweit abgestimmt wurde.

Diesmal konnten erstmals keine Senatoren mehr gewählt werden, während die Constables ihre Rolle behielten. Auch gab es eine neue, ungewöhnliche Option auf dem Stimmzettel, nämlich „None of the above“ (keiner der oben Genannten), also die Möglichkeit zwar sein Wahlrecht in Anspruch zu nehmen, aber doch zum Ausdruck zu bringen, dass man mit keinem der Kandidaten einverstanden ist. Allerdings gab es diese Möglichkeit nur in Wahlbezirken, in denen es nicht mehr Kandidaten als zu wählende Abgeordnete gab.

Erstmals treten Parteien an

Bislang waren es reine Persönlichkeitswahlen, Parteien wurden als nicht notwendig oder gar störend empfunden. Stattdessen war das Inselparlament eine Versammlung von Einzelpersönlichkeiten, die allein ihrem Gewissen und ihren Wählern gegenüber verantwortlich waren. Aber im Vorfeld dieser Wahl wurden nun auch Parteien gegründet, denen die bekanntesten Politiker aus Jersey ein Gesicht gaben, zum Beispiel die Jersey Liberal Conservatives, die von Sir Philip Bailhache mitbegründet wurden, der als früherer Bailiff der Städtepartnerschaft von St. Helier und Bad Wurzach den Weg gebahnt hatte.

Und die Wahlen brachten tatsächlich große Veränderungen in die States of Jersey, fast die Hälfte der gewählten Abgeordneten sind neu. Noch nie sind auch so viele Frauen gewählt worden – 43 Prozent des neuen Parlaments sind weiblich. Der bisherige Chief Minister (entspricht unserem Ministerpräsidenten) John le Fondré verlor seinen Sitz und auch die Partei von Sir Philip war nicht so erfolgreich wie er erhofft hatte, sodass er sein Ziel, nächster Chief Minister von Jersey zu werden, aufgeben musste.

Klare Gewinnerin

Am 28. Juni konstituierte sich das neue Inselparlament. Für die Wahl des Chief Ministers bleiben nur noch zwei Kandidaten übrig, darunter die bisherige Senatorin Kristina Moore. Am 5. Juli gewann sie die Abstimmung mit 39 Stimmen, ihr Herausforderer Sam Mézec kam nur auf zehn Stimmen. Damit wird Kristina Moore die erste Frau, die das Amt des Chief Ministers von Jersey übernimmt. Als drängendste Probleme, denen sie sich unmittelbar nach der Regierungsbildung widmen wolle, nannte sie die Bekämpfung des Anstiegs der Lebenshaltungskosten und der Wohnungsnot, die durch die extrem hohen Immobilienpreise auf Jersey verschärft wird.

Simon Crowcroft verteidigte seinen Posten als Bürgermeister von St. Helier, den er 2002 zum ersten Mal errang. Im gleichen Jahr hatte er zusammen mit dem damaligen Bad Wurzacher Bürgermeister Roland Bürkle die Urkunde unterzeichnet, die die neue Städtepartnerschaft zwischen St. Helier und Bad Wurzach besiegelte. Im September wird er mit einer größeren Besuchsgruppe zum 80. Jahrestag der Deportation von über 1000 Bewohner der Insel, von denen ab 1942 über 600 Menschen im Wurzacher Schloss interniert waren, nach Bad Wurzach kommen.