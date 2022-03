Vortrag weckt die Neugier auf mehr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Abend, der bei den Zuhörern die Lust weckte, sich das ganze Werk von Johannes Brahms anzuhören – so könnte man den Vortrag vom 22. März von Verena Stei zusammenfassen; die studierte Musikerin und Theologin präsentierte ihr umfassendes Wissen im Gemeindesaal der evangelischen Kirche Bad Wurzach, wobei sie kleine Kostproben des Werkes ertönen ließ, die die Anwesenden sehr berührten. Aber es galt ja auch, Grundlagen, Theorie sowie die Entstehungsgeschichte zu erfahren.

So ging Stei in ihrem ersten Part auf das Requiem als solches ein. Hier handelt es sich grundsätzlich um die Liturgie der Totenmesse im Gedenken an Verstorbene. Ursprünglich ist bei diesen Werken der unbegleitete, einstimmige gregorianische Choral die Grundlage. Nach der Zeit der Wiener Klassik löste es sich allmählich von kirchlichen Bindungen und die Bedeutung des Orchesters wuchs. So war Brahms Requiem von Anfang an für ein Konzert gedacht. „Deutsch“ deshalb, weil der Text nicht mehr in Latein gehalten ist. In ihm zeige sich auch, so Stei, die Bibelfestigkeit des protestantischen Brahms, denn er nutzte Bibelzitate; eine logische Weiterführung der Entwicklung, aber zu seiner Zeit etwas ganz Neues.

In ihrem zweiten Part ging Stei näher auf das Werk ein, beschäftigte sich mit dessen Text und Theologie, schilderte Hintergründe zur Entstehung und stellte die Gesamtkonzeption vor. Dabei ging es Brahms mehr darum, den Hinterbliebenen Trost zu spenden und den Tod von Jüngstem Gericht und Höllenqual zu lösen. Das Werk hatte aufgrund von Ergänzungen drei Uraufführungen, die dritte als endgültig siebensätzige Fassung 1869 im Leipziger Gewandhaus mit über 200 Sängerinnen und Sängern. Es ist streng symmetrisch konzipiert und weist dadurch eine große Geschlossenheit auf; und das trotz seiner Entstehungszeit über mehrere Jahre hinweg. Dabei thematisieren die ersten drei Sätze die Trauer über die Vergänglichkeit menschlichen Daseins, die Sätze V bis VII hingegen die Verwandlung von Trauer in Zuversicht und die Gewissheit ewigen Lebens. Der mittlere vierte Satz bildet einen idyllischen Ruhepunkt.

Zum Abschluss ging Stei auf Details der einzelnen Sätze ein. Und passend zu einem Referat über Musik wurde am Ende noch gemeinsam gesungen, bevor Pfarrerin Silke Kuczera Stei begeistert dankte.