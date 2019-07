Vorstufenorchester und Jugendkapelle musizieren gemeinsam

Im April hat Petra Springer ihre Tätigkeit als neue Leiterin der Jugendmusikschule von Bad Wurzach aufgenommen. Neben der Begleitung der Musikschullehrer und der Einzelausbildung sind ihr laut Pressemitteilung Vorstufenorchester und Jugendkapelle ein wichtiges Anliegen. Der erste gemeinsame Auftritt unter Springers Leitung war bei „Musik rund ums Schloss“ am vergangenen Freitag.

Beide Orchester gehören zur Jugendmusikschule Bad Wurzach, berichtet die Jugendmusikschulleiterin, und setzten sich aus Kindern vom Kernort und den Teilgemeinden zusammen. „Im Vorstufenorchester sind die Kids in der Regel zwischen etwa acht und zwölf Jahre alt, in der Jugendkapelle zumeist zwischen zwölf und 17 Jahren“, so Springer.

Grundlage für beide Orchester sei die professionelle Ausbildung der Schülerinnen und Schüler. „Wir wollen gute und anspruchsvolle Musik machen und dabei viel gemeinsam erleben“, betont die Jugendmusikschulleiterin die positiven Aspekte des gemeinsamen Musizierens. „Der Einzelunterricht ist wichtig als musikalische Grundlage. Beim Zusammenspiel im Orchester kommt dann zusätzlich das Verbindende der Musik zum Ausdruck“.

Erfreut zeigt sich die neue Jugendmusikschulleiterin über die große Zahl der mitwirkenden Kinder und Jugendlichen in beiden Orchestern. „Wir sind in fast allen Registern ordentlich besetzt. Im tiefen Blech könnten wir allerdings zusätzlich noch etwas Verstärkung brauchen.“

Anmeldungen für neues Schuljahr sind bereits möglich

Mit Blick auf die Zukunft und den Fortbestand der beiden Jugendorchester hofft Petra Springer, dass es weiterhin ausreichend Eltern gebe, die ihre Kinder in die musikalische Ausbildung schicken. „Bei der Jugendmusikschule können sie sich jederzeit informieren. Anmeldungen für das neue Schuljahr sind ab sofort wieder möglich“, sagt Springer, die längst weitere Ziele im Blick hat: „ein Konzert im November dieses Jahres und im nächsten Jahr die Teilnahme an einem Wertungsspiel oder vielleicht sogar bei einem Wettbewerb in Österreich“.