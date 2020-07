Vorfahrtsunfall: Zwei Autofahrerinnen verletzt

An der Einmündung der Kreisstraße 7904 in die Landesstraße 317 bei Eintürnen sind am Donnerstagabend zwei Volkswagen zusammengestoßen. Beide Fahrerinnen verletzten sich, teilt die Polizei mit.

Die Unfallverursacherin kam kurz vor 18 Uhr auf der Kreisstraße aus Richtung Hasel. An der Einmündung in die L 317 fuhr die 76-Jährige mit ihrem VW Golf weiter, obwohl aus Richtung Eintürnen ein VW Touran kam, der Vorfahrt hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich die Fahrerinnen leicht. Zur weiteren Untersuchung kamen sie in verschiedene Krankenhäuser. An den Autos entstand Sachschaden von rund 21 000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.