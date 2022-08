Vorfahrt missachtet – Piaggio-Fahrerin verletzt

Gesamtschaden von etwa 11 500 Euro und eine verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der K 7923 ereignet hat. Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer war laut Polizeibericht von Greggs Einöde kommend unterwegs, als er auf die Straße in Richtung Steinental einbog und dabei mutmaßlich die vorfahrtsberechtigte 49-jährige Lenkerin eines dreirädrigen Piaggio übersah. Der Mercedes-Lenker soll, als er das entgegenkommende Fahrzeug wahrnahm, sein Auto bis zum Stillstand abgebremst haben. Die Piaggio-Fahrerin versuchte noch dem Mercedes auszuweichen, was ihr aber nicht gelang. Sie streifte das Auto. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau von ihrem Fahrzeug und zog sich leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Das Dreirad war nicht mehr fahrbereit und wurde im Anschluss abgeschleppt. Nun muss der 41-Jährige mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.