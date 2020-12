Vorfahrt in Bad Wurzach missachtet: Schüler bleiben unverletzt

Unverletzt sind die Insassen eines Schülertransports bei einem Unfall am Dienstag kurz nach 6.30 Uhr in Bad Wurzach geblieben. Der 73-jährige Fahrer des VW Caddy, der mit drei Schülern besetzt war, übersah laut Polizei beim Einfahren aus der Alten Straße in die B 465 einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Lastwagen. Beim Zusammenstoß entstand Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro.