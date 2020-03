Vor 75 Jahren endete der Weltkrieg in Wurzach

75 Jahre liegt das Ende des Zweiten Weltkriegs zurück. Es sei Anlass zu vielfältigem Erinnern an dramatische Ereignisse, teilt das katholische Pfarramt St. Verena mit.

Hierzu bietet die katholische Erwachsenenbildung am Dienstag, 17. März, um 19.30 Uhr einen Vortrag im Pius-Scheel-Haus Bad Wurzach an. Referentin des Abends ist Gisela Rothenhäusler, die mit Unterstützung vieler Bilder den Bogen spannen wird von der Zeit vor dem Zusammenbruch bis zu den ersten Bemühungen um einen Neuanfang in der Nachkriegszeit. Der Eintritt ist frei.

Zum Hintergrund: Am 28. April 1945 rückten französische Kampftruppen in Wurzach ein, befreiten die Gefangenen des Internierungslagers im Schloss und besetzten die Stadt. Wie gestalteten sich aber die letzten Monate des „Dritten Reichs“ in Wurzach? Wie bereitete man sich auf das bevorstehende Ende vor? Wie lebte man unter französischer Besatzungsherrschaft? Fragen wie diese wird der Vortrag beantworten.