Von Namibia nach Bad Wurzach

Seinen 90. Geburtstag hat am Mittwoch in Bad Wurzach Harry Riedel gefeiert. Der Jubilar ließ sich vor einem Jahr in der Sonnentaustraße nieder. Zuvor lebte er 27 Jahre lang in Namibia.

Der Mittwoch schien ein ruhiger Tag für das Geburtstagskind zu werden. Auf Vorschlag seiner Frau verbrachte er zunächst einige gemütliche Stunden in der Wurzacher Therme. Elvira Riegel hatte ihrem Mann das freilich nicht ohne Hintergedanken getan. „Während er weg war, haben wir hier in der Wohnung alles für die Überraschungsfeier vorbereitet“, erzählt sie beim Besuch des stellvertretenden Bürgermeisters Klaus Schütt. Elvira und ihre Söhne Stefan und Harry junior hängten Girlanden auf, bliesen Luftballons auf, zündeten eine Konfettikanone und empfingen schließlich zahlreiche Gäste, die extra aus allen Teilen der Republik angereist waren.

Harry Riegel wurde in Stettin geboren. 1945 geriet er als 17-Jähriger in englische Kriegsgefangenschaft und wurde dann den sowjetischen Besatzern überstellt. „Glücklicherweise konnte ich mit Hilfe einiger Russen aus deren Lager fliehen“, erinnert er sich dankbar. Harry Riegel ließ sich in Niedersachsen nieder, später in Hamburg, ehe er 1964 nach Ravensburg umzog. Dort lernte er auch seine spätere Frau Elvira kennen. 1979 heiratete das Paar – „und er hat seitdem 39 Mal den Hochzeitstag vergessen“, sagt Frau Elvira lachend. Zwei Söhne „und bald auch ein Enkelkind“, wie Harry junior verrät, gingen aus der Ehe hervor.

Sein Beruf als Kfz-Ingenieur und freiberuflicher Sachverständiger für Transportschäden führte Harry Riegel fast in die ganze Welt. Unter anderem nach Saudi-Arabien und 1990 schließlich nach Namibia, wo er von Windhoek und später von Rehoboth aus in ganz Südafrika Aufträge von Versicherungen übernahm. Bis zu seinem 89. Lebensjahr war er noch zeitweise beruflich tätig.

Dann aber zog es ihn wieder nach Deutschland. „Und da habe ich mir ganz bewusst Bad Wurzach als Wohnort ausgesucht“, erzählt der Jubilar. „Ich kannte die Stadt bereits und wusste, hier ist es lebenswert. Eine ruhige, saubere Stadt mit den Vorzügen der Therme und des Rieds.“ Und auch der oberschwäbische Menschenschlag würde ihm als gebürtigen Pommern entgegenkommen: „Wortkarg, schlagfertig, geradlinig.“

„Im Leben ist alles abhängig von Zufällen“, blickt Harry Riegel zurück. Wichtig sei es, hat er gelernt, „nicht nur zu fordern, sondern auch was zu bringen. Und man muss auch zuhören können.“

Mit den Zufällen, die ihn durchs Leben führten, scheint Harry Riegel zufrieden: „Es ist alles gut gelaufen. Mehr kann man nicht verlangen.“