Von Engeln, Schafen und Hirten

Zwei wunderbare Gottesdienste konnten die Besucher an Heiligabend in der evangelischen Kirche Bad Wurzach erleben. Zuerst waren am Nachmittag die Kleinsten mit ihren Familien an der Reihe. In einem kindgerechten Gottesdienst, der als Stallweihnacht auf der Gemeindewiese geplant, dann aber wetterbedingt in der Kirche stattfinden musste, stand ein herrliches Krippenspiel im Mittelpunkt.

Nach vier Proben hatte es das Krippenspiel-Team (Cora Böttiger, Elisabeth Gottschling, Ramona Herrmann und Inga Wegele) geschafft, mit 22 nicht nur evangelischen Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren eine Inszenierung auf die Beine zu stellen, die alles bot, was man von einem Krippenspiel erwartet. Souverän die zehnjährige Henriette Böttiger, die in der Rolle des Wirtes mit großer Textsicherheit und Spielfreude agierte. Bezaubernd die Engel, die Mut bewiesen, indem sie vor der vollen Kirche „Vom Himmel hoch“ anstimmten. Die Erzählerrolle oblag Gottschling, musikalisch wurde das Krippenspiel von Verena Stei an der Orgel abgerundet.

Auch der nachfolgende Vespergottesdienst fand, anders als geplant, ausschließlich in der Kirche statt. Er wurde von den Konfirmandinnen und Konfirmanden mitgestaltet und bezog auf ungewöhnliche Weise die Anwesenden mit ein; denn sie hatten die Aufgabe, während Johanna Eisleb eine moderne Version der Weihnachtsgeschichte vortrug, den Hirten, Schafen und Engeln mit passenden Ausrufen eine Stimme zu verleihen.

Auch die Predigt von Pfarrerin Silke Kuczera handelte vom Krippenspiel und davon, wie wir uns von der Rolle der Schafe, Hirten und Engel mitreißen lassen und die „gute neue Mär“ in die Welt bringen können. „Euch ist heute der Heiland geboren“, Kuczera rief dazu auf, das „heile Land“ in uns selbst zu entdecken: „In Dir ist heiles Land, weil der Heiland, der göttliche Funke, schon längst in Dir steckt.“

Prädikantin Astrid Greshake dankte nicht nur den Konfirmandinnen und Konfirmanden für ihr Engagement, sondern auch dem Posaunenchor unter der Leitung von Johannes Wirth, der zusammen mit Stei die musikalische Gestaltung übernommen hatte. Die Gemeinde dankte ebenfalls allen Akteuren mit großem Applaus. Und am Ende gab es nach der frohen Botschaft noch die freudige Nachricht, dass es in Bad Wurzach ab Februar zwei evangelische Pfarrer geben wird. Das Besetzungsgremium hat Michael Kuczera als neuen Pfarrer gewählt, der sich die Stelle mit seiner Frau teilen wird.