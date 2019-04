Von der „Lust auf Laster“

In einer Zeit, in der es darum geht, Stärken zu stärken und Schwächen bestmöglich zu kaschieren, macht sich die Kabarettistin Sia Korthaus stark für die kleinen Laster und Schwächen, die den Menschen doch auch liebenswert machen.

Im Adler in Dietmanns erklärte Sia Korthaus gleich zu Beginn ihrer Show „ Lust auf Laster“, dass sie Geiz überhaupt nicht sexy und stattdessen Wollust viel attraktiver findet. Dass Wollust etwas mit Stricken zu tun haben könnte, sinnierte die charismatische Kölnerin weiter, denn wer sich intensiv genug mit Wollust beschäftige, sei rasch in Beziehungen verstrickt. Sie selbst liebe einige Laster und fröne gerne der Völlerei, der Wollust und der Faulheit. Doch Achtung, einige Laster seien zeitlich und biologisch begrenzt, wenngleich die Medizin bereits einiges an dieser Tatsache verändere. Nun dachte die Kabarettistin laut über Rente ab 80, Strom aus dem von Menschen betriebenen Hamsterrad, die Ü80-Bachellorette und die „Opacalypse“ mit „Men in Pampers“ nach.

Zwischendurch schlüpfte sie gerne immer wieder mal in eine Kittelschürze und mit wenigen Requisiten verwandelte sie sich in „Oma Emmi“, eine liebenswerte Seniorin, die sexuelle Themen zu ihrer Kernkompetenz zähle und Safer Sex ohne Zähne praktiziere. Gerne „erinnerte“ sich diese Lady in den gesetzteren Jahren an die Kondome aus Deutschlands Osten mit den Geschmacksrichtungen Banane, Broiler und Spreewaldgurke.

Munter hüpfte Sia Korthaus verbal durch Raum und Zeit, ersetzte mal eben den Schönheitschirurgen durch einen 3D-Drucker und erkannte, dass schon bald Raucher geächtet werden und Dealer illegale Aschenbecher verticken könnten. Gentechnologie sorge für Wachhamster anstelle vom Schutzhund, Liliput-Tiere für problemfreie Haustierhaltung. Protein- Favorisierungen und Anabolika lassen männliche Muckis oben wachsen, während weiter unten die Weichteile schwinden.

Das alltägliche Krafttraining für junge Mütter, die spielzeugbeladen für den Funfaktor ihrer verhätschelten Kinder sorgen, war ebenso Thema wie funktionelle Mode und von Heißhungerattacken begleitete Fastenkuren.

Um ihrem Publikum immer wieder eine mentale Erholungspause zu gönnen, holte die Wortkünstlerin von Zeit zu Zeit Handpuppe Britta hervor, die sie als ihre Praktikantin präsentierte. Die allerdings präsentierte eher olle Witze aus der Mottenkiste. „Wer ist ist braun und hat eine schlechte Handschrift? Der Krizzlibär.“

Bunt und abwechslungsreich präsentierte Sia Korthaus ihr Programm, setzte Mimik, Gestik und Körperhaltung eindrucksvoll ein. Mit ihren aussagestarken Augen verstärkte sie die Wirkung ihrer Worte. Ihr Spiel mit Worten und Inhalten präsentierte sie temperamentvoll und charmant, sowohl im Vortrag wie auch in unterhaltsamen rhythmisch eingängigen Songs. Ihre klangvolle Stimme faszinierte durch glockenhelle Töne in einer ganz besonders warmen Klangfarbe. Tiefgründige Texte, die punktgenau in unsere schnelllebige und herausfordernde Zeit passen, faszinierten die Besucher.

An diesem Abend konnte sich jedermann und jede Frau wieder finden, auch ohne vorheriges Delirium und vor allem ohne schlechtes Gewissen. „Erinnere dich an die Tage, die du erlebt hast und nicht an die Gelegenheiten, die du verpasst hast“ – mit diesem Fazit beendete Sia Korthaus ihr humorvolles kabarettistisches Plädoyer für individuelle kleine Schwächen und Laster. Der anhaltende Applaus im Saal gab ihr Recht.