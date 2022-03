Von der Fremde zur Heimat

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor 60 Jahren hatte das Auswärtige Amt in Bonn mit der türkischen Botschaft im sogenannten „Anwerbeabkommen“ die Entsendung von Arbeitskräften aus der Türkei nach Deutschland geregelt. In einem kleinen Festakt feierte der Türkische Kultur- und Bildungsverein mit seinen prominenten Gästen, dem Generalkonsul der Republik Türkei, Erkan Öner und dem türkischen Bildungsattache Ümit Kapti die damalige Ankunft von türkischen Arbeitskräften in Bad Wurzach.

„Es fanden interessante Gespräche zu diesem Thema statt“, erklärt der Vorsitzende des Türkischen Kultur- und Bildungszentrums, Fuat Karaismailoglu. Ihm war sehr wichtig, die Menschen, die zu jener Zeit den Mut fanden nach Deutschland auszuwandern, zu ehren und sich ihre Geschichten anzuhören. „Diese Bürger haben viel geleistet für die Gesellschaft. Und wenn man sieht, wie viel Erfolg ihre Kinder und Enkel in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens erreicht haben und eine Bereicherung für Deutschland geworden sind, dann können wir alle sehr stolz sein“, sagt Karaismailoglu.

Er bedankte sich ausdrücklich bei dieser Generation von couragierten Menschen, die in ihrer Heimat viel aufgegeben hatten, um für sich und ihre Familien in der neuen Heimat durch immense und harte Arbeit ein besseres Leben zu ermöglichen. „Wir schulden ihnen viel, denn sie waren die Basis, dass es uns heute gut geht. Sie kannten die Sprache nicht, hatten kaum Freizeit, sondern arbeiteten viel und schwer. Und sie dachten, dass sie nur ein paar Jahre bleiben würden. Aus diesen früheren ‚Gastarbeitern‘ wurden in den vergangenen 60 Jahren mittlerweile ‚Einheimische‘“, so Karaismailoglu. Ihm war wichtig, die Leistung von damals zu würdigen, damit sie nicht in Vergessenheit gerät.

Zu diesem Thema hatte es zuvor auch einen Austausch mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Raimund Haser gegeben.