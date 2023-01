Von Aitrach bis Unterschwarzach: Das sind die Termine der Fasnet 2023

Sie darf wieder sein! Am 6. Januar beginnt traditionell die schwäbisch-alemannische Fasnet. Nach zwei Jahren voller Trübseligkeit dürfen die Zünfte in Bad Wurzach, Aichstetten und Aitrach wieder glückselig feiern.

Der erste öffentlichkeitswirksame Termin steht am Dreikönigstag an. Dann ist Kuhschwanzlüften in Haidgau. Auch ein närrisches Jubiläum wird in diesem Jahr gefeiert: Die Narrenzunft in Aichstetten wird 33 Jahre alt.

Aichstetten

Zu ihrem 33-jährigen Bestehen organisieren die Goisterhund’ am 21. Januar ab 13.30 Uhr einen Jubiläumssprung durch die Gemeinde. 70 Gruppen mit mehr als 2500 Teilnehmern haben sich nach den Worten von Zunftmeister Bernhard Renz angekündigt. Anschließend wird in und um die Turn- und Festhalle gefeiert.

Weil das Landratsamt Ravensburg sich die Halle ab Ende Januar als Flüchtlingsunterkunft reserviert hat, stehen die zwei Bälle noch unter Vorbehalt. „Wenn es möglich sein wird, gibt es am 5. Februar den Kinderball und am 16. Februar zum Gumpigen den Weiberball“, sagt Renz.

Aitrach

Vom 16. bis 18. Februar geht es in Aitrach rund. Am Gumpigen Donnerstag findet der Weiberball in der Halle statt. Tags darauf befreien die Narren die Schüler. Um 18.30 Uhr stürmen sie das Rathaus und übernehmen endgültig das Zepter. Am Samstag, 18. Februar, beginnt um 13.30 Uhr der große Umzug durch die Gemeinde, abends ist Zunftball.

Eine RT1-Party ist für den Abend des Rosenmontags in der Mehrzweckhalle geplant. Dort findet am Dienstag dann auch ab 19 Uhr der Kehraus statt.

Auch in Aitrach hatte das Landratsamt ein Einsehen mit den zuletzt so arg gebeutelten Narren und verzichtete auf eine Hallenbelegung mit Flüchtlingen vor Aschermittwoch.

Arnach

Mit dem Narrenbaumstellen läuten die Schoafböck am 20. Januar die Fasnet in Arnach ein. Am Samstag, 4. Februar, findet der zweite Narrensprung in der Ortschaft statt. Los geht’s um 16.01 Uhr. Anschließend steigt die große Narrenparty in der Halle;wer’s ein bisschen ruhiger haben will, trifft sich zu Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus. Am Gumpigen laden die Schoafböck zur Dorffasnet mit Weiberball ein.

Bad Wurzach

Mit dem Gumpigen Donnerstag, 16. Februar, beginnen die tollen Tage in Bad Wurzach. Die Riedmeckeler werden ab 10 Uhr die Schüler befreien. Um 14 Uhr setzen sie zum Sturm aufs Rathaus an und stellen als sichtbares Zeichen ihrer Herrschaft den Narrenbaum. Ob es auch wieder einen Kinderumzug geben wird, steht noch nicht fest.

Tausende Hästräger werden am Rosenmontag ab 13.30 Uhr durch die Riedstadt ziehen. Nachdem 2021 gar nicht ging und 2022 nur ein Sprüngle im Kurpark möglich war, soll es diesmal wieder richtig rund gehen.

Die tränenreiche Hexenverbrennung am Fasnetsdienstag um 19.30 Uhr setzt den Schlusspunkt der Bad Wurzacher Saison. Am Aschermittwoch, 22. Februar, werden die leeren Geldbeutel am Stadtbrunnen gewaschen.

Auf eine Hallenfasnet verzichten die Riedmeckeler in diesem Jahr nochmals. Die traditionellen Veranstaltungen Kinderball, Feierabendhock und Seniorennachmittag werden daher nicht stattfinden.

Eintürnen

Die Narrenzunft Bockland in Eintürnen freut sich besonders auf den Gumpigen. Am 16. Februar findet nach der Befreiung der Mädchen und Jungen im Kindergarten und in der Schule die Kinderfasnet statt. „Außerdem wird das örtliche Rathaus in Eintürnenberg gestürmt“, kündigt Zunftmeister Stefan Binzer an.

Haidgau

Mit dem traditionellen Kuhschwanzlüften beginnt die Fasnet am Dreikönigstag bei den Chadaloh in Haidgau. Los geht’s um 19 Uhr am Rathaus. Um die 2500 Hästräger werden am 11. Februar zum Narrensprung ab 14 Uhr durch die Ortschaft erwartet. „Wir wollten ja eigentlich diesmal noch etwas kleiner planen, aber der Andrang war groß und absagen wollten wir nach den Corona-Jahren keinem“, sagt Zunftmeister Daniel Wassner.

„Wir freuen uns riesig“, sagt er mit Blick auf die anstehenden Wochen. Man merke ganz deutlich, dass die Menschen gewillt sind, nach zwei Jahren Zwangspause wieder fröhlich zu feiern. Mit Freude hat er auch registriert, dass die Zunft über die Corona-Jahre keine Mitglieder verloren hat.

Für die Kinder gibt’s am 16. Februar einen eigenen Umzug mit Kinderball. Außerdem stehen am Gumpigen die Schülerbefreiung und der Rathaussturm auf dem närrischen Programm. Am Samstag, 18. Februar, findet der Zunftball der Chadaloh statt.

Am 21. Februar ist dann schon wieder alles vorbei und die Fasnet wird vergraben.

Hauerz

Langsam lassen es die Baadgoischd’r Hauerz angehen. Am Gumpigen ist Schülerbefreiung. Auf den kleinen Dorfsprung wird noch einmal verzichtet., „So richtig loslegen wollen wir erst 2024“, kündigt Zunftmeister Oliver Biberach an.

Seibranz

Etwas kleiner planen auch die Langjupp in Seibranz, wie deren Zunftmeister Wilfried Butscher berichtet. Am 16. Februar ist aber Dorffasnet mit allem, was dazugehört, inklusive dem Kinderball in der Turn- und Festhalle. Was 2024 möglich ist, wenn die Halle saniert wird, wird man in Seibranz in den kommenden Monaten besprechen.

Unterschwarzach

Eine schöne Dorffasnet mit Befreiung der Kinder in Schule und Kindergarten wird es auch bei der Narrengilde Schwaaz’́r Butz in Unterschwarzach geben, sagt Zunftmeisterin Bettina Birk.