„Vom Teilen des eigenen Reichtums oder: Josef in Ägypten“

Es ist schon eine etablierte und beliebte Tradition, dass die evangelische Kirchengemeinde Bad Wurzach in regelmäßigen Abständen Laien einlädt, um die Predigt zu halten. Auf diese Weise kommen immer wieder neue Aspekte zutage; so auch am vergangenen Sonntag, als Christoph Schlüter, der in Weingarten eine Praxis für Klassische Homöopathie führt und darüber hinaus als Dozent an Naturheilkunde-Schulen tätig ist, sich mit der Josefserzählung aus dem Buch Genesis auseinandersetzte.

Josef, der von seinem Vater Jakob vor seinen elf Brüdern sehr bevorzugt wurde, entwickelte sich, so Schlüter zwangsläufig, zu einem narzisstischen Mann, der von seiner Allmacht träumte. An dieser Stelle hielt Schlüter den Gottesdienstbesuchern den Spiegel vor, denn auch und gerade heute sind Menschen sehr auf ihren Vorteil bedacht. Statt Miteinander regiert das Gegeneinander – mit welcher Berechtigung sonst, verdiene ein Konzernchef eine Million Euro im Monat, während die mit demselben zeitlichen Aufwand arbeitende Reinigungskraft ums Überleben kämpft, fragte Schlüter und schlug damit den Bogen zum Thema des aktuellen Kirchenjahres der evangelischen Gemeinde Bad Wurzach „Armut – Reichtum – soziale Gerechtigkeit?!“

Zurück zu Josef, der aufgrund seines Verhaltens die Wut seiner Brüder auf sich zog, bis diese ihn schließlich nach Ägypten verkauften, wo er sich seiner Talente und Gaben besann und als Diener im Hause des Potifar arbeitete. Da er ein gottesfürchtiger Mann war, half Gott, dass ihm alles gelang, was er in Angriff nahm, so dass er zum Vertrauten des Potifars aufstieg. Dessen Frau allerdings ließ ihn, als er sich ihr verweigerte, ins Gefängnis werfen; aber auch dort kann er aufgrund seiner Tüchtigkeit einen hohen Posten erarbeiten. Schlüter beleuchtete diese Geschichte von verschiedenen Seiten, auch von tiefenpsychologischer, und machte deutlich, was das Leben ausmacht: es gibt immer zwei Seiten, aber man sollte sich auf Gott besinnen und seine Talente nutzen; und nicht am Konkurrenzdenken festhalten, das besser „Kontrakurrenz“ heißen sollte, den Konkurrenz leitet sich vom lateinischen concurrere ab – zusammen laufen. Gemeinsam statt gegeneinander. Pfarrerin Barbara Vollmer dankte Schlüter für die vielen neuen Aspekte, mit denen er den bekannten Predigttext neu beleuchtet hatte. Beim anschließenden Ständerling fanden die Gottesdienstbesucher Gelegenheit, über die Predigt ins Gespräch zu kommen.