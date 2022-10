Vollständige Vorstandschaft beim SV Seibranz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 23. September um 20.38 Uhr begrüßte der 1. Vorsitzende Jürgen Hafner die anwesenden Mitglieder des SV Seibranz sowie die Ortsvorsteherin Petra Greiner im Seibranzer Vereinsheim zur alljährlichen Jahreshauptversammlung.

Die Anzahl der Mitglieder sank von 418 im Jahr 2020 auf 412 im Jahr 2021, davon sind 244 in der Abteilung Fußball und 168 im Turnen. Jürgen Hafner berichtete, dass es pandemiebedingt keine besonderen Aktivitäten gab. Die Aktive Fußballmannschaft stieg aus der Bezirksliga ab und bildet seit der Saison 2022/2023 eine zukunftsorientierte Spielgemeinschaft mit dem SC Unterzeil-Reichenhofen. Einen besonderen Dank gab er Karl Hierlemann, sowie Hubert Hierlemann für die Sportplatzpflege.

Für die entschuldigte Hauptkassiererin Margot Hierlemann berichtete der 2. Vorsitzende Hubert Hierlemann über die Finanzen des Vereines und den Haushaltsplan im Soll- und Ist-Vergleich. Der Verein steht finanziell sehr gut da. 2021 gab es bei einem geplanten Verlust dennoch einen fünfstelligen Gewinn. Hubert Hierlemann dankte Klaus Grotz für das weitere Verwalten der Mitglieder, Spenden und den Beitragseinzug.

Der Kassenprüfer Hermann Hengge bescheinigte in Abwesenheit von seinem Partner Gerd Müller, Kassiererin Margot Hierlemann sowie Hubert Hierlemann, als Buchhalter des Förderclubs, wieder eine sehr sorgfältige und anstandslose Kassenführung.

Anschließend führte der Ortsvorsteherin Petra Greiner die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft und der Kassenprüfer durch und leitete die Wieder- und Neuwahlen. Vorstand Jürgen Hafner kandidierte nach neun Jahren 1. Vorstand und vier Jahren 2. Vorstand nicht mehr. In seine Amtszeit fallen unter anderem der Aufstieg in die Bezirksliga, drei Fürst-Georg-Pokalsiege, das Kreisverbandsmusikfest in Seibranz, die neue Toilettenanlage sowie die Anzeigentafel am neuen Sportplatz. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle.

Bei den außerordentlichen Wahlen wurden Christian Halder als 2. Vorsitzender, Simon Kraft als Pressewart sowie Timo Zollikofer als Schriftführer jeweils einstimmig gewählt.

Bei den ordentlichen Wahlen wurde Florian Grotz als 1. Vorsitzender, Hubert Hierlemann als Kassier, Jürgen Halder als Jugendleiter, Dominik Müller als Gerätewart sowie Edmund Ostrowski als Vertreter der Passiven jeweils einstimmig gewählt.