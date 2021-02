Vollgas Bänd - Let's Go mit Lego

Der Lumpenkapelle Vollgas Bänd aus Seibranz (Bad Wurzach) fällt es schwer, dieses Jahr nicht wie gewohnt gute Laune in der närrischen Zeit zu verbreiten. Mit dem Video wollen die Musiker den Menschen in der Region ein Schmunzeln in das Gesicht zaubern. Nächstes Jahr – ja da soll die Show dann nicht von Lego-Männchen gestohlen werden.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.