Volles Haus beim Ziegelbacher Schützenball

Bei den Dorfmeisterschaften der Schützengesellschaft Ziegelbach ist Sabrina Sauter Schützenkönigin der aktiven Schießsportler mit einem 59,1 Teiler geworden. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Philipp Ernle (191,8 Teiler) und Manne Kiebler (257,7 Teiler).

Noch spannender verlief nach Angaben der Schützen der Wettkampf um die handgemalte Ehrenscheibe. Philipp Hairbucher habe diese mit einem hervorragenden 6,7 Teiler gewonnen, gefolgt von Steffen Loritz mit einem 12,0 Teiler sowie Felix Scheffold mit einem 12,1 Teiler. Die Teamwertung gewann die Mannschaft „Erdbeerpower“, die damit für ein Jahr im Besitz des großen Wanderpokals der Ziegelbacher Schützen ist.

Insgesamt 235 Schützen hatten sich in insgesamt 49 Mannschaften an den Dorfmeisterschaften 2018 beteiligt. Die Siegerehrung fand traditionell am Fasnetsfreitag in Verbindung mit dem Schützenball statt. In seiner Begrüßung freute sich Vorstand Andy Glaser über ein vollbesetztes Schützenhaus und das große Interesse am Schießsport in Ziegelbach.

Das Rahmenprogramm der Sieger-ehrung beim Schützenball gestalteten Tamara und Sabrina Sauter, Clemens Häfele und Charly Glaser mit kurzen Einlagen, sowie musikalisch das Duo „Heinz und Dieter“ aus Unterschwarzach. Zahlreiche Wikinger, Cowboys, Hexen und weitere Narren feierten ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden.

Dies sind die Ergebnisse der Dorfmeisterschaften 2018 im Einzelnen: Bei den Minis holte Lorena Herdrich (83 Ringe) den ersten Platz, gefolgt von der Zweitplazierten Emma Glaser (82 Ringe) und der Drittplazierten Anika Jäger (77 Ringe). In der Schülerklasse gewann Lorenz Bareth (96 Ringe) vor Alina Herdrich (85 Ringe) und Diana Heine (78 Ringe). Jenny Härle schaffte es in der Jugendklasse auf den ersten Platz (89 Ringe), Oswin Butscher (86 Ringe) auf den zweiten und Alessia Koschny (86 Ringe) auf den dritten. Die Damenklasse gewann Rebecca Branz (97 Ringe), vor Daniela Reichle (95 Ringe) und Diana Schaarschmidt (93 Ringe), die Herrenklasse Janik Sauter (94 Ringe) vor Peter Stein (94 Ringe) und Nikolas Sauter (94 Ringe).

In der Seniorenklasse schaffte Karl Häfele (94 Ringe) Platz 1, dicht gefolgt von Waltraud Scherb (93 Ringe) und Alfred Reichle (92 Ringe). Bei den aktive Schützen holte Andy Glaser 95 Ringe, Steffen Loritz 95 Ringe und Tamara Sauter 94 Ringe. Im „Er & Sie“-Schießen siegten Rebecca Branz und Benjamin Längst (184 Ringe) vor Katrin und Frank Högerle (182 Ringe) sowie Lydia und Frieder Sauter (181 Ringe). Das Team „Erdebeerpower“ mit den Schützen Hermann Bareth, Lorenz Bareth, Nikolas Sauter, Lydia Sauter und Frieder Sauter siegte mit 277,1 Punkten in der Mannschaftswertung. Dahinter folgten „Quer durch“ mit 294,0 Punkten und den Schützen Rebecca Branz, Benjamin Längst, Isabell Niethammer, Lisa Häfele und Steffi Rohmer. Bronze holten die „Turnerfrauen“ Inge Reichle, Brigitte Moser, Steffi Gregg, Beate Butscher und Maria Maier mit 313,0 Punkten.