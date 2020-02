Vogelspinnen und Riesen-Schmetterlinge: Ausstellung zeigt Tiere der Superlative

Seit seiner ersten Ausstellung rund um Spinnen und Insekten im Jahr 2009 hat Pierre Brumbach aus der Nähe von Augsburg versucht, damit zusammenhängende Phobien und Ängste abzubauen sowie mit Mythen aufzuräumen. So auch am vergangenen Sonntag im Kurhaus in Bad Wurzach.

Sammler zeigt mehr als 300 Exponate

„Es sind die acht Beine. Damit kommt das menschliche Gehirn nicht zurecht. Den Bewegungsablauf von zwei oder vier Beinen versteht das Gehirn, aber nicht den von sechs oder acht“, erklärt Brumbach im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Und genau das habe ihn schon als Kind fasziniert, sodass er anfing, Spinnen in Terrarien zu halten. Die mehr als 300 Tiere, die er nach Bad Wurzach mitgebracht hatte, waren zwar nicht lebendig, aber dennoch sehr faszinierend.

Die Exponate können entstehen, weil sich Spinnen mindestens einmal im Jahr vollständig häuten – ein für die Spinne sehr mühsamer Prozess. Allerdings birgt er die Möglichkeit, aus den Häuten in aufwendiger Arbeit, die pro Exemplar eine Woche in Anspruch nimmt, realistische, lebendig aussehende Ausstellungsstücke zu präparieren. Das hat viele Vorteile, führte Brumbach an.

Größte Vogelspinne der Welt hat einen Durchmesser von 35 Zentimetern

Zum einen bedeuten Ausstellungen Stress für die Spinnen. Zum anderen können sich die Besucher ein besseres Bild von ihnen machen. Denn als nachtaktive Tiere seien sie tagsüber kaum zu sehen. Und außerdem bewegen sie sich nur wenig, um Energie zu sparen. Die sonstigen ausgestellten Tiere waren eines natürlichen Todes gestorben.

So konnten die mehr als 100 Besucher, darunter viele junge Familien, beispielsweise die größte Vogelspinne der Welt, Theraphosa blondi, bewundern, die einen Durchmesser von 35 Zentimetern erreichen kann. Hier räumte Pierre Brumbach mit dem Mythos auf, dass sie Vögel fressen würde. Vielmehr stamme der Name daher, dass Maria Sibylla Merian bei ihrer Forschungsreise in Surinam Ende des 17. Jahrhunderts einen Vogel sah, der sich in einem Spinnennetz verfangen hatte.

Auch die giftigste Spinne der Welt, die brasilianische Wanderspinne, landläufig als Bananenspinne bekannt, war zu sehen. Der Biss der aggressiven Tiere kann innerhalb von sieben bis zwölf Stunden tödlich sein, wenn kein Gegengift verabreicht werde, so Brumbach. Auch hier stellte er klar, dass die Geschichten von mit Bananenstauden eingeschleppten Exemplaren in aller Regel nicht zuträfen.

Weitere Tiere, die Superlative aufwiesen, waren beispielsweise der Atlasspinner, der größte Schmetterling der Welt, dessen Name vom Titan Atlas aus der griechischen Mythologie herrührt – treffend bei einer Flügelspannweite bis zu 30 Zentimetern. Oder der bis zu 17 Zentimeter lange Herkuleskäfer, der zusammen mit dem Riesenbockkäfer der größte Käfer weltweit ist.

Mit viel Wissen und Fachkompetenz beantwortete Aussteller Pierre Brumbach sehr lebendig und kurzweilig alle Fragen der Besucher, wobei seine Liebe zu den Tieren deutlich wurde.