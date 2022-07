VLF Bad Waldsee wird demnächst fusionieren

Das traditionelle Sommerfest des Vereins landwirtschaftlicher Fachbildung Bad Waldsee (VLF) hat dieses Jahr erstmals im Kurhaus Bad Wurzach stattgefunden. Gleichzeitig war es wohl das letzte Sommerfest, das der VLF Bad Waldsee unter diesem Namen durchführte, teilt das Landratsamt Ravensburg mit. Bedingt durch den Strukturwandel – von ursprünglich vier Fachschulen im Landkreis ist die einzig verbliebene die in Ravensburg – und um für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein, wird der VLF Bad Waldsee demnächst mit dem VLF Ravensburg und dem Meisterverband Ravensburg zum VLF Ravensburg-Waldsee fusionieren.

Der VLF Bad Waldsee wurde 1923 als Verein der ehemaligen Landwirtschaftsschüler der Landwirtschaftsschule Bad Waldsee gegründet. Wichtigste Aufgabe war und ist bis heute die berufsbezogene Erwachsenenbildung. So werden eigenständig, zusammen mit anderen landwirtschaftlichen Organisationen und Vereinen oder dem Landwirtschaftsamt, Vortragsveranstaltungen, Seminare und Bildungsfahrten, aber auch unterhaltende, kulturelle Veranstaltungen durchgeführt. So soll neben der beruflichen Weiterbildung auch das gemeinsame Erleben und das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Landwirtschaft gefördert werden.

Nach einem Wortgottesdienst mit dem Bad Wurzacher Pastoralreferenten Michael Maier, der von einer kleinen Besetzung des Musikvereins Ziegelbach musikalisch umrahmt wurde, übernahm Barny Bitterwolf in unterhaltsamer Weise die Moderation des Vormittags. Als Ehrengäste konnten die beiden ersten Vorsitzenden Conny Branz und Christine Dorn-Bohner unter anderem die Bad Wurzacher Bürgermeisterin Alexandra Scherer, als Vertreter des Landrates den Leiter des Landwirtschaftsamtes und Fachschulleiter, Albrecht Siegel, den Vorsitzenden des Bauernverbandes Allgäu-Oberschwaben, Franz Schönberger, sowie Stefan Käppeler, den Vorsitzenden des Landesverbandes sowie des Landesbezirksverbandes im Regierungsbezirk Tübingen begrüßen, von denen die drei Erstgenannten auch ein Grußwort sprachen. Bitterwolf hatte für die Grußwortredner eine Überraschung mit dabei und ließ diese mit Kuhglocken „Amazing Grace“ zum Besten geben.´Zu Gast war auch die baden-württembergische Erdbeerkönigin Tamara Sauter, die die leckeren Erdbeeren vom heimischen Hof an die Ehrengäste verteilte.

Im Rahmen des Sommerfestes wurden die beiden langjährigen Geschäftsführer Walter Müllerschön und Thomas Eib ebenso geehrt und verabschiedet wie der langjährige Vorsitzende Hans Frick, der dieses Ehrenamt 20 Jahre innehatte und zuvor bereits viele Jahre im Ausschuss des Vereins tätig war. Stefan Käppeler, Vorsitzender des Landesverbandes und des Landesbezirksverbandes im Regierungsbezirk Tübingen, zeichnete Hans Frick, der bereits bei der letzten Jahreshauptversammlung des Vereins zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde, für seine Verdienste um den VLF mit der goldenen Ehrennadel des Landesverbandes aus. In seiner Laudatio lobte er Frick, für den der VLF stets ein Herzensanliegen gewesen sei und der für jeden immer ein offenes Ohr gehabt habe. Auch im Ausschuss des Bezirksverbandes hat sich Frick von 2005 bis 2014 eingebracht.

Auch Franz Schönberger, der einen Teil seiner Ausbildung bei Hans Frick absolviert hatte, konnte sich nur lobend äußern und erinnerte sich auch gerne an die familiäre Atmosphäre auf dem Hof der Familie zurück. Die große Leidenschaft von Hans Frick gilt darüber hinaus bis zum heutigen Tag der Blasmusik, und so durfte er mit seinem Tenorhorn in den Reihen der Bauernkapelle Oberschwaben Platz nehmen und die bekannte Kuschelpolka mitspielen. Die Bauernkapelle unter der Leitung von Eugen Maucher übernahm dann auch die musikalische Unterhaltung bei Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen, während es für die Kleinen eine Kinderbetreuung gab und draußen vor dem Kurhaus neueste landwirtschaftliche Maschinen präsentiert wurden.