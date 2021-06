Vivien Schöllhorn steigt vom Clio ind den Audi R8 um

Die 18-Jährige Vivien Schöllhorn, Nachwuchspilotin im Team C4-Racing, wird in der kommenden Saison den nächsten Schritt in ihrer noch jungen Motorsport-Karriere gehen und in den Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup einsteigen. Die Bad Wurzacherin kommt aus dem Renault Clio Cup Central Europe, in dem sie 2020 allerdings nur zwei Rennwochenenden bestritt.

Vivien Schöllhorn hat sich für die neue Saison laut Mitteilung einiges vorgenommen. Sie strebt nicht nur ihr Abitur an, sondern möchte sich auch sportlich weiterentwickeln. Das geht sie ambitioniert an, denn trotz ihrer geringen Erfahrung im Rennsport zieht es sie in den Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup, in dem die Starter mit identischen Audi R8 LMS GT4 gegeneinander antreten. Die Autos haben bis zu 495 PS. Nach den ersten Testfahrten mit dem Audi zeigt sich Schöllhorn begeistert: „Der Audi R8 ist zwar komplett anders als mein Renault Clio aus dem Vorjahr, aber er macht extrem viel Spaß. Ich fühle mich sehr wohl und genieße die vielen PS, die einem zur Verfügung stehen.“

Die junge Bad Wurzacherin ist erst vor zwei Jahren zum Motorsport gekommen. „Mein Vater ist Kart gefahren und war auch bei den Tourenwagen Classics im Rahmen der DTM am Start“, sagtdie 18-Jährige. „Irgendwann wollte ich auch gerne Rennen bestreiten und habe mit Testfahrten in einem Renault Clio begonnen. Die liefen sehr gut, sodass ich mich im Vorjahr in den Renault Clio Cup Central Europe eingeschrieben hatte. Leider war die Saison 2020 wegen der Corona-Pandemie deutlich kürzer als erwartet, aber immerhin konnte ich meine ersten Rennwochenenden absolvieren und wichtige Erfahrungen sammeln.“

Auch in dieser Saison liegt der Fokus der Abiturientin, die im Oktober ein Wirtschaftspsychologie-Studium beginnen wird, auf dem Sammeln von Erfahrungen. „Ich weiß, dass ich noch viel lernen muss, da bin ich realistisch. Mein Ziel ist, erst mal das Auto und die Strecken kennenzulernen.“ Konkrete Platzierungen hat sich die Allgäuerin noch nicht vorgenommen. „Ich kenne noch nicht alle meine Rivalen und kann das Feld deshalb noch nicht einschätzen.“ Ihr erstes Rennen ist Ende Juni in Oschersleben nahe Magdeburg statt. Außerdem wird noch am Lausitzring, am Nürburgring, im niederländischen Assen, in Tschechien sowie am Hockenheimring gefahren.