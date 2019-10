Violinist Sandro Roy spielt in Bad Wurzach

Mit einem musikalischen Paukenschlag startete der Bad Wurzacher Kulturkreis am Freitagabend in die fünfte Spielsaison. Zum Auftaktkonzert im Kapitelsaal von Maria Rosengarten verstärkte der Ausnahmegeiger Sandro Roy das Trio der „Drahtzieher“. Der 25-jährige füllte nicht nur Konzerthallen in aller Welt, er spielte auch mit berühmten Orchesterformationen und vor Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft.

„Als Kurstadt braucht Bad Wurzach solche Konzerte“, begrüßte Organisator Wolfgang Weiß das Publikum. Mit der Gipsyjazz-Formation „Die Drahtzieher“ und dem, weit über die Grenzen Schwabens hinaus, bekannten Violinisten Sandro Roy, gelang es Weiss erneut, dem Publikum einen unnachahmlichen Hörgenuss anzubieten.

Roy wurde 1994 in Augsburg als Sohn einer Sinti-Familie geboren und die Freude zur Musik war ihm praktisch schon in die Wiege gelegt worden. Sein Vater war Profimusiker und mütterlicherseits besteht sogar eine familiäre Bindung zur Familie Reinhardt. Die langjährige Freundschaft zwischen dem Geiger und David Klüttig bildete schließlich die Grundlage für den gemeinsamen Auftritt in Bad Wurzach.

Das Konzert war eine Reminiszenz an den Komponisten und Wegbereiter des europäischen Jazz, Django Reinhardt. Die vier Musiker interpretierten seine bekanntesten Werke und die „Melodie au crepuscule“ wurde geprägt von starken, schnellen und eigenwilligen Kadenzen des Ausnahmegeigers. Oder wie David Klüttig, Mastermind der „Drahtzieher“ es verständlicher ausdrückte: „Proben finden selten statt, man findet sich auf der Bühne zusammen“.

Improvisation und Harmonie unter den Musikern war das Geheimnis der elektrisierenden Spannung, die den Kapitelsaal erfüllte. Sandro Roy mischte den „Norwegischen Tänzen“ einen Hauch „la vie en rose“ bei, während mit dem Stück „Tres notas“ feurige Flamencoklänge die Zuhörer begeisterten. Die Liebe zu seinem Instrument und die Leidenschaft seines Spieles verschmelzen zu einer Einheit und der Zuhörer spürt dabei, dass Roy die Geige nicht einfach spielt, sie wird vielmehr ein Teil von ihm.

Atemberaubende Tempi und klangvolle Soli aller Musiker machten das Konzert besonders. Bobby Guttenberger an der Rhythmusgitarre, Kolja Ledge am Bass und David Klüttig an der Sologitarre hatten genau den Klangraum, den sie brauchten, um ihre Fähigkeiten als Gipsy-Jazz-Trio vorzustellen. Für die, vom Publikum, geforderten Zugaben wurde aus dem Trio ein Quintett. Mit Alif Aljia und Guttenberger-Cousin Dada verstärkten zwei weitere Gitarren das Ensemble und verabschiedeten die begeisterten Gäste mit mitreißenden Rhythmen.