Vier Tage Pferdesport in Hauerz

Der Reit- und Fahrverein Hauerz organisiert dieses Jahr wieder sein großes Hauerzer Pferdesportfestival vom Donnerstag, 1. bis Sonntag, 4. September auf seiner Reitanlage. Nach ein paar Jahren Pause gibt es in Hauerz auch wieder ein S-Springen. Außerdem finden Freitag, Samstag und Sonntag jeweils Meisterschaftsehrungen der verschiedenen Leistungsklassen statt.

Los geht es am Donnerstagnachmittag mit den Springpferdeprüfungen von der Klasse A** bis L. Am Freitag sind dann die Springprüfungen der Klasse A** bis M gefragt.

Springprüfungen als Highlights

Den Beginn am Samstagmorgen macht eine Stilspringprüfung Klasse A*. Danach geht mit einem Punktespringen der Klasse M weiter sowie anschließend mit einer Springprüfung der Klasse A* mit Stechen Ü50 für Reiter aus der Region, die älter als 50 Jahre sind. Highlight am Samstagabend wird danach die Springprüfung der Klasse M** sein.

Am letzten Turniertag des RV Hauerz wird es ein Punktespringen der Klasse L geben, eine Springprüfung der Klasse M sowie auch das Finale der Pferdesportkreis (PSK)-Meisterschaften. Zum Abschluss des Pferdesportfestivals gibt es ein weiteres Highlight: die Springprüfung der Klasse S* mit einem Stechen.

„Natürlich bietet auch unsere Küche und Cafeteria an allen Tagen Leckereien aus der Region an. Auch die Jugend wird wieder eine Candy-Bar mit leckeren Süßigkeiten anbieten“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. „Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle unseren Sponsoren, die es möglich machen, ein Turnier wieder durchführen zu können.“ Weitere Infos gibt es online unter www.RFV-Hauerz.de oder bei Facebook.