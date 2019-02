Vier Punkte für Hauerzer Volleyballerinnen

Die Hauerzer Volleyballerinnen haben in der A-Klasse Süd gegen den BSG Immenstadt mit 2:3 verloren und gegen den SV Unlingen mit 3:1 gewonnen. Mit 24 Punkten sind die Allgäuerinnen Tabellenvierter.

Die Hauerzerinnen starteten hochmotiviert gegen den Tabellenzweiten Immenstaad, da das Spiel in der Hinrunde auswärts verloren wurde. Die SVH-Spielerinnen fanden gut in die Partie und führten im ersten Satz mit 24:20. Doch eine starke Aufschlagserie des Gegners sorgte für Probleme in der Hauerzer Annahme, sodass der erste Satz mit 24:26 abgegeben werden musste. Die Hauerzerinnen gaben sich jedoch noch nicht geschlagen und gewannen den zweiten Satz klar mit 25:15. An diesen Erfolg konnte jedoch im darauffolgenden Satz nicht angeknüpft werden, dieser ging mit 25:20 an die BSG Immenstaad. Im vierten Satz zeigte der SVH wieder Kampfgeist und kam zu einem klaren 25:14. Nun galt es, im Tiebreak dieselbe Leistung wie im zweiten und vierten Satz zu zeigen und den Heimvorteil zu nutzen. Immenstaad hatte im fünften Satz jedoch das glücklichere Händchen und gewann mit 15:10. Für den SV Hauerz blieb immerhin ein Punkt.

Mit neuer Motivation begannen die Spielerinnen des SVH die zweite Partie gegen den SV Unlingen, der vor dem Spieltag einen Tabellenplatz hinter dem SV Hauerz lag, und gewannen den ersten Satz mit 25:16. Doch im zweiten Satz fand Unlingen gut ins Spiel, Fehler der Hauerzerinnen führten dazu, dass dieser Satz knapp mit 25:23 an den SV Unlingen ging. Im dritten Satz wendeten die Allgäuerinnen das Blatt und entschieden diesen mit 25:23 für sich. Ihr Können zeigten die Hauerzerinnen auch im vierten Satz und gewannen diesen durch gezielte Angriffe und druckvolle Aufschläge mit 25:19.

Durch den 3:1-Erfolg gegen Unlingen und die knappe Niederlage gegen Immenstaad sicherte sich der SVH am Heimspieltag vier Punkte und liegt nun vorerst auf dem vierten Tabellenplatz der A-Klasse 2 Süd. Zuversichtlich blickt die Mannschaft auf den kommenden Spieltag am Sonntag, 3. März, beim Tabellenletzten Friedrichshafen.