Vier Holz fehlen Bad Wurzach zum Sieg

In der Oberliga Südwürttemberg Männer haben der ersten Wurzacher Mannschaft gegen die SG KSC Mengen nur vier Holz zum Sieg gefehlt. Am Ende der Partie fehlte der Mannschaft das Quäntchen Glück. Mit guten 548 Holz sorgte Arnold Zapf für einen Vorsprung von 67 Holz und gewann den ersten Mannschaftspunkt. Schwer hatte es dagegen Tim Eisele, der mit seinen 494 Holz 46 Punkte abgeben musste. Mit dem Tagesbestergebnis von 568 Holz erhöhte Matthias Butscher den Vorsprung auf 70 Holz und gewann den zweiten MP. Mit 514 Holz lag Jörg Sommer unter seinen Möglichkeiten und gab 16 Holz und den MP ab. Ganze 66 Holz musste Marco Hlawatschek (496) abgeben, weshalb die Wurzacher zwölf Holz in Rückstand gerieten. Tobias Müller (528/1MP) versuchte währenddessen das Spiel noch zu gewinnen, doch er konnte seinen Gegner nur um neun Holz übertreffen, und der Sieg ging an die Gastgeber.

Endergebnis: SG KSC Mengen - Badwurzach I 5:3 (3151:3148)