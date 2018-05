Vielfalt in Einklang bringen

Zu einem Meinungsaustausch hat sich am Freitag Raimund Haser mit Vertretern von Naturschutzzentrum (NAZ) Wurzacher Ried, und mehrerer Naturschutzorganisationen getroffen. Anschließend erhielt der CDU-Landtagsabgeordnete eine Führung ins Ried.

Der Kißlegger Raimund Haser sitzt im Ausschuss für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Zudem ist er im zugehörigen Arbeitskreis der CDU-Fraktion stellvertretender Vorsitzender und naturschutzpolitischer Sprecher.

Naturschutz, Landwirtschaft und Forstwirtschaft unter einen Hut bekommen. Das ist nicht immer einfach. Nötig ist es allemal, um die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Bei der Führung nannte Franz Renner vom NAZ als Beispiel den Gelbling-Schmetterling. Für diesen ist das Ried eine ideale Kinderstube. Ist die Raupe aber zum Schmetterling geworden, braucht er Blumenwiesen, um überleben und sich fortpflanzen zu können. Die aber findet er nicht im Ried, sondern daneben.

Ein Naturschutzgebiet alleine reicht also nicht. „Land- und Forstwirtschaft müssen miteinbezogen werden“, stellte Haser nach dem Gespräch mit den Naturschützer von NAZ, Bund Naturschutz Oberschwaben (BNO), Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Naturschutzbund Deutschland (Nabu) fest. „Wirtschaftliche Interessen und Naturschutz lassen sich aber am besten auf unterster Ebene in Einklang bringen. Vor Ort treten die Probleme auf, vor Ort müssen sie gelöst werden.“

Was in Sachen Naturschutz, aber auch Klimaschutz das Wurzacher Ried für eine Schlüsselrolle in der Region darstellt, davon machte sich Haser anschließend selbst ein Bild. Franz Renner und Elsa Löffler vom NAZ sowie Hans-Joachim Masur, stellvertretender BNO-Vorsitzender, erläuterten ihm das Pilotprojekt des Landes bei der Renaturierung des ehemaligen Torfabbaugebiets, Stichwort Wiedervernässung.

Haser erfuhr dabei beispielsweise, dass dsa Moor Unmengen von Kohlendioxid speichert und von 100 mitteleuropäischen Libellenarten etwa 40 im Ried heimisch sind. Auch der Biber fühlt sich dort wohl und vermehrt sich fleißig. Was dann aber zur Folge hat, dass Jungtiere in benachbarte Gebiete „auswandern“ und dort vor allem bei Landwirten für Ärger sorgen. Ein weiteres Beispiel, wo Naturschutz und wirtschaftliche Interessen zusammenstoßen und nach Einklang suchen.

Das Wurzacher Ried hat insgesamt eine Größe von knapp 1800 Hektar. 200 Hektar davon sind ehemaliges Torfabbaugebiet und damit vom Menschen nachhaltig geschädigt. Das Ried ist Mitteleuropas größtes intaktes Hochmoor und ist seit 1989 mit dem Europadiplom des Europarats ausgezeichnet.

Gut ein Viertel der rund 800 im Naturschutzgebiet nachgewiesenen Pflanzenarten gelten nach den „Roten Listen“ als gefährdet und bedroht. Für die bisher mehr als 1500 festgestellten Tierarten gilt Ähnliches.