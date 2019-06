Viele wollen selbst den Schläger schwingen

Einen Tag lang hatten die Bad Wurzacher Gelegenheit, beim Tennisclub 68 im Rahmen eines Tages der offenen Tür einen Blick auf die Aktivitäten des Vereines zu werfen und bei einem Schnuppertraining selbst den Schläger zu schwingen.

Mit einem gemeinsamen Weißwurstfrühstück wurde der Tag eröffnet, teilt der Verein mit. Danach bestand für Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit, auf den Plätzen des TC 68 mit Unterstützung des Trainerteams, bestehend aus aktiven und erfahrenen Spielern, kostenlos das Tennisspielen auszuprobieren. Die Schläger und Bälle wurden dabei vom Tennisclub bereitgestellt. Die „Schnupperer“ mussten lediglich in Sportkleidung und -schuhen auf die Anlage kommen.

Vor allem viele Kinder hätten die Gelegenheit wahrgenommen, einmal wie Alexander Zwerev oder Angelique Kerber den Tennischläger zu schwingen. Damit auch der Spaß bei den Kleinen nicht zu kurz kam, hatte sich das Trainerteam einige Geschicklichkeits- und Koordinationsspiele einfallen lassen. Zunächst von Hand, später dann mit dem Tennisschläger, sollten die angehenden Tennisspieler den Ball über ein rotes Flatterband werfen beziehungsweise spielen und dort eine ausgebreitete Zeitung zu treffen. Nach jedem Treffer wurde die Zeitung gefaltet, so lange, bis der Sieger feststand. Währenddessen konnten Eltern und Gäste bei Kaffee und Kuchen das schöne Wetter und das Treiben ihrer Sprösslinge zu genießen. Vorstand Josef Mutter und sein Vorstandsteam konnten laut Verein am Ende des Nachmittages ein zufriedenstellendes Fazit ziehen. Trotz der Konkurrenz vieler Veranstaltungen in Bad Wurzach und Umgebung seien mehr Besucher gekommen, als erwartet.