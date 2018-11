Viele Besucher beim Adventszauber im Dorfstadel

Die Landfrauengruppe Ziegelbach hat am Sonntagnachmittag zum Adventszauber in den örtlichen Dorfstadel eingeladen. Viele Besucher folgten dieser Einladung. Es gab ein vielseitiges Angebot an Advents- und Türkränzen, Gestecken, Deko-Artikeln und Weihnachtsplätzchen. Auch für Kaffee und selbstgebackenen Kuchen war bestens gesorgt. Für die musikalische Umrahmung sorgten an diesem Nachmittag die Flötengruppe von Anita Boneberger und die Mundharmonikagruppe der örtlichen Grundschule Haid. Sie stimmten mit ihren Vorträgen auf die nun anbrechenden Adventszeit ein. Foto: Anton Hörnle