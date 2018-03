Viel Spaß mit Jung und Alt

Viel Spaß haben zahlreiche Seniorinnen und Senioren am Mittwoch beim Bunten Nachmittag gehabt. Die Bad Wurzacher Narrenzunft D’Riedmeckeler hatte dazu in die Turn- und Festhalle an der Memminger Straße eingeladen und ein unterhaltsames Programm organisiert.

Nicht fehlen dürfen an einem solchen Nachmittag natürlich die Kindergartenkinder. Als erste kam St. Verena mit den rockenden Schneemännern auf die Bühne. Zur Titelmusik von Pippi Langstrumpf tanzten anschließend die Mädchen und Jungen vom „Regenbogen“.

Auch schon zum „Stammpersonal“ der Veranstaltung zählen die Rhönradturner der TSG (Leitung: Kathrin Neher), diesmal vertreten durch Nadine und Isabell, und die Seibranzer Gruppe „Tanz mit, bleib fit“ (Leitung: Helga Müller), die unter anderem einen Line-Dance und einen (seniorengerechten) Can-Can auf der Bühne darboten.

Durchs Programm führten der Chief und der Michl, alias Franz-Josef Maier und Michael Thum. Sie erzählten als „Michl und der Bürgermeister“ auch so manch närrische Episode aus dem Wurzacher Rathaus, darunter Delikates vom jüngsten Betriebsausflug. Außerdem entwickelten sie die Idee, dass das neue Hallenbad doch ohne Wasser im Becken viel kostengünstiger wäre.

Margit und Helga erzählten von den Tücken des Kochens und Backens, „Ede und Eddy“ waren für die Livemusik in der Halle zuständig und damit auch für die eine oder andere Schunkelrunde, die die Besucher begeistert mitmachten. Als Saalälteste erhielten 90-jährige Zwillingsschwestern ein Dankeschön der Narrenzunft.

Der Dank der Veranstalter ging schließlich noch an die Helfer aus den eigenen Reihen im Service sowie an DRK und Feuerwehr für die Unterstützung.