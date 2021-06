vhs startet wieder in den Präsenzetrieb

Mit einigen Kursen steigt die vhs Bad Wurzach ab Juni wieder in den Präsenzbetrieb ein. Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regelungen starten folgende Kurse, zu denen man sich noch anmelden kann.

Gesellschaft und Umwelt: Vortrag: Feng Shui im Homeoffice am Mittwoch, 9. Juni, Vortrag: Hochsensibilität am Mittwoch 16. Juni, Pilgern – wie geht das? Mittwoch, 23. Juni (zwei Termine), Kräuterwanderung mit Tanja Sonntag am Donnerstag, 24. Juni.

Kreativität und Gestalten: Sitzfellchen filzen am Freitag, 18. Juni, Haarkränze binden am Samstag, 26. Juni, Digitale Fotografie – so klappt es am Samstag, 26., und Sonntag, 27. Juni, Vorher, nachher – ein neuer Typ am Mittwoch, 30 Juni.

Gesundheit: Dorn-Selbsthilfe am Freitag, 11. Juni, Wassergymnastik am Vormittag im Freibad Hauerz ab Freitag, 11. Juni (sechs Termine), Seifen sieden am Dienstag, 15. Juni, Ein Tag mit Achtsamkeit im Wurzacher Ried am Samstag, 26. Juni, Handmassage mit Partner am Dienstag, 29. Juni,

Junge VHS: Schnitzmesserführerschein am Mittwoch, 9. Juni. Feuer machen, Löffel schnitzen und Stockbrot backen Am Donnerstag, 10. Juni, Babysitterkurs für Jugendliche am Samstag, 19. Juni, Poi-Workshop am Samstag, 26. Juni,

Onlinekurse, die in den vergangenen Wochen und Monaten online begonnen wurden, werden auch digital fortgesetzt. Die vhs prüft derzeit, welche Präsenzkurse vom Frühjahr nachgeholt werden können und informiert die Teilnehmer.

Weitere Informationen und Anmeldung: Städtische Volkshochschule Bad Wurzach, Vanessa Stöckle Rathaus Zimmer. 102, Marktstr. 16, 88410 Bad Wurzach Telefon: 07564/302110, Fax: 07564/3023110, E-Mail: info@vhs-bad-wurzach.de, Internet: www.vhs-bad-wurzach.de

Öffnungszeiten der VHS: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr.