VHS: Gut gekleidet mit System

Kleiderschrank voll und nichts drin? Zahlreiche Fehlkäufe warten ungetragen auf ihren großen Moment? Das wundersame Phänomen kennen viele Frauen, teilt die Volkshochschule (VHS) Bad Wurzach mit.

Und dabei sei es einfach, die richtige Kleidung zu finden. Dabei hilft die Farb- und Stilberaterin Petra Schnierle von impressio Ravensburg, die am Mittwoch, 21. März, von 20 bis 22 Uhr im Amtshaus einen kurzweiligen und informativen Vortrag über die Grundlagen eines stilvollen Outfits mit vielen Tipps und Anregungen für den eigenen Stil hält.

Es sei auch ein Vortrag auch für Männer, die sich in ihrer Kleidung wohlfühlen möchten oder mehr über ihre Frauen wissen wollen. Die Expertin erklärt unter dem Titel „Gut gekleidet mit System – stilvoll in Alltag und Beruf“, welche Schnitte, Stoffe, Muster und Farben gezielt gekauft werden sollten, um ein Outfit individuell auf die Persönlichkeit abzustimmen. Die Teilnahme kostet 17 Euro.

Bei weiteren Veranstaltungen der VHS sind noch Plätze frei: Dienstag, 20. März: Kochen mit Resten; Mittwoch, 21. März: Gut gekleidet mit System – stilvoll in Alltag und Beruf; Donnerstag, 22. März: Was ist Achtsamkeit?; Freitag, 23. März: Nassfilzen für Erwachsene – Frühling/Ostern; Samstag, 24. März: (Groß-)Eltern-Kind-Nassfilzen; Samstag, 7. April: „Die Welt der Apps“ für Smartphone und Tablet, Verkaufen im Internet mit Ebay & Co.; Sonntag, 8. April: Digitalisierung von VHS-Kassetten, Stepptanz-Workshop; Montag, 9. April: Harmonische Babymassage, Mama fit – Baby mit, Wassergymnastik, Aquafitness (Zusatzkurse), Achtsamkeit – Stille – Meditation; Mittwoch, 11. April: Autogenes Training nach Prof. Dr. Schultz, Hatha Yoga für den Rücken, Nacken und Schulterbereich; Donnerstag, 12. April: Zufrieden besser leben – positives Selbstcoaching; Freitag, 13. April: Maskenbau – „Gesichter hinter dem Alltagsgesicht entdecken“, Let’s dance – Standard und Latein, Let’s dance – Discofox; Samstag, 14. April: Wohnaccessoires gestalten im „Vintage-Look“, Whiskey – ein Wegweiser des guten Geschmacks; Sonntag, 15. April: Monotypie in der Serie.