VHS Bad Wurzach veröffentlicht neues Programm

Das Kursprogramm des anstehenden Herbstsemesters liegt nun vor. Es umfasst laut Mitteilung der städtischen Volkshochschule (VHS) Bad Wurzach 144 Angebote, von denen rund ein Drittel neu sind.

Ein erfolgreiches Frühjahrssemester liegt hinter der VHS, wie Jasmin Raiser von der Stadtverwaltung auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt. Von Ende Januar bis Mitte Juli fanden 106 Kurse statt. 797 Menschen aus Bad Wurzach und den umliegenden Orten nutzten dieses Angebot und buchten insgesamt 1063 Veranstaltungen. 956,31 abgehaltene Unterrichtsstunden à 45 Minuten hat Jasmin Raiser in ihrer Bilanz stehen.

Frauen nutzten auch im zurückliegenden ersten Halbjahr 2018 die VHS-Kurse wesentlich häufige als Männer. 632 der 797 Kursteilnehmer waren weiblich,

„Besonders gut angenommen wurden wieder Gesundheitskurse wie Yoga/Entspannung, Pilates, Faszientraining, Zumba, Wasserkurse und Kochkurse“, berichtet Jasmin Raiser weiter. „Aber auch Tanz-, Gitarrenkurse, Deutsch als Fremdsprache und Themen wie Räuchern, Lebensenergie, Vereinsarbeit kamen sehr gut an.“

Während das Frühjahrssemester noch lief, bereitete Raiser bereits mit Hochdruck das Herbstprogramm vor. Mehr als 8000 Programmhefte der VHS werden Ende August wieder verteilt – der Großteil davon mit der „Bürger- und Gästeinformation“ an die Haushalte von Bad Wurzach und der umliegenden Orte Ampfelbronn, Ellwangen, Hummertsried, Mennisweiler, Molpertshaus, Mühlhausen. Der Rest wird im Rathaus und in weiteren Einrichtungen in Bad Wurzach ausgelegt.

Ab 30. August kann man sich für die Kurse anmelden.

Das Heft mit orangem Deckblatt umfasst 144 Kurse, von denen rund ein Drittel neu ist. Im Bereich „Politik – Gesellschaft – Umwelt“ werden neben einem Vortrag zu „Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testament“ auch Themen wie energetische Blockaden, Hochsensibilität und Selbstcoaching angeboten.

Unter „Kultur – Gestalten“ finden sich kreative Kurse wie die „Ateliertage im Schloss“ und Nassfilzen sowie nach vielen Jahren wieder ein Goldschmiede- und Mundharmonika-Kurs.

Der größte Bereich ist „Gesundheit“. Er bietet ebenso einige Neuerungen, wie etwa Nordic Walking, Latin Dance Fitness, Venengesundheit, Stärkung des Immunsystems.

Auch Ernährungsbewusste, Kochanfänger oder Kochbegeisterte kommen nicht zu kurz. Sei es Fasten, Kräuter, thailändische Küche oder Weihnachtsmenü – verschiedene kulinarische Themen stehen zur Auswahl. Sogar ein Kochkurs nur für Männer steht im Herbst auf dem Programm. An zwei Terminen können Männer unter sich in der Kochschule „Haasi kocht“ in Seibranz kochen lernen.

Wer seinen Wortschatz einer fremden Sprache auf einfache Weise erweitern möchte, für den ist der Kurs „Vokabeln lernen wie im Schlaf“ das Richtige. Eine gute Gelegenheit, das erworbene Wissen in den Sprachkursen Deutsch, Englisch, Italienisch und Spanisch einzusetzen. Bereits vor Semesterstart beginnt der Kurs „Italienisch für Fortgeschrittene“. Er findet ab 4. September an sieben Dienstagen statt; Anmeldungen dafür sind ab sofort möglich.

Einige neue Kurse bietet die VHS auch im Bereich „Arbeitsleben – IT – Organisation“ an, die besonders für Berufstätige interessant sein dürften. Ein EDV-Kurs für Bürosachbearbeiter an zwölf Abenden ermöglicht den Teilnehmern, sich ein solides Wissen rund um Computer, Word/Excel, E-Mail und weitere EDV-Programme anzueignen. Nach Wunsch kann der Kurs mit einer Prüfung abgeschlossen werden.

Außerdem neu sind Kurse zu digitalen Daten und Webseiten-Erstellung. Wer im Job viel spricht und Stimmproblemen nach einem langen Arbeitstag vorbeugen möchte, kann beim neuen „Stimmtraining“ einige Tipps einholen. Für die alltägliche Korrespondenz in Beruf und Alltag eignen sich die Seminare zu Smalltalk, kundenorientiertem Telefonieren und Rhetorik.

Der Weg zum Traumjob führt in der Regel über eine Bewerbung. Doch wie formuliert und gestaltet man diese ansprechend? Infos dazu gibt es im Kurs „Die schriftliche Bewerbung“ und – ist diese Hürde genommen – in „Das Bewerbungsgespräch“. Führungskräfte erfahren beim zweitägigen „Power-Coaching“, wie ein gesundheitsorientiertes Führungsverhalten und zufriedene Mitarbeiter erreicht werden können.

Für Kinder und Jugendliche stehen unter der Rubrik „Junge VHS“ ebenso wieder mehrere Kurse zur Auswahl. Beim Tanzen, Holzschnitzen und Filzen können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Auch Yoga, Selbstverteidigung und „Basic kochen mit dem Thermomix“ sind wieder im Programm. 15- bis 20- Jährige, die vor dem Schulabschluss stehen und auf der Suche nach einem Job oder einer Ausbildung sind, erhalten im neuen „Jobcoaching“ wertvolle Tipps, den Job zu finden, der zu ihnen passt.