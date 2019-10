Verwechslungen, Verbotenes und Verliebtheit

In diesem Jahr spielt die Theatergruppe Aichstetten ein quirliges Stück, bei dem Verwechslungen, Verkleidungen, Verbotenes und Verliebtheit nicht zu kurz kommen, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Zum Inhalt: Wurstfabrikant Franz Neumann hat einen Urlaub auf dem Bauernhof der verwitweten Bäuerin Hanna gebucht. Gemeinsam mit seinen zwei erwachsenen Töchtern und seiner zweiten, sehr jungen Ehefrau Lotte sucht er Abstand vom Stress und Lärm der Großstadt, aber auch und vor allem von den beiden renitenten Nachbarjungen. Leider ist der angepriesene Bauernhof nicht auf dem neuesten Stand der Technik, und weder die Bäuerin noch die freche Magd Lene oder der verliebte Knecht Martin haben eine Ahnung, wie man einen Pensionsbetrieb führt. Das harmonische Miteinander wird erschwert durch Opa Oscar, der sich mit Hingabe seinen Kräutertränken für jedwedes Zipperlein widmet und sich vehement gegen die Abschiebung in ein Altersheim wehrt. Mit Landstreicherin Trude wird das Chaos auf dem Hof dann perfekt.

Was alles passiert, wenn Opa seine Tränke verwechselt und ob Martin das Ziel seiner Begierde erobern kann, erfahren die Zuschauer laut Mitteilung in einer von sieben Vorstellungen. Sie könnten sich in einen Urlaub der Superlative entführen lassen und sich gemeinsam mit den Darstellern auf eine spannende und unterhaltsame Zeit freuen. Die Vorstellungen sind am Samstag, 16. November, 14 und 20 Uhr (Premiere), Freitag, 22. November, 20 Uhr, Samstag, 23. November, 20 Uhr, Sonntag, 24. November, 14 Uhr, Freitag, 29. November, 20 Uhr und am Samstag, 30. November, 20 Uhr. Der Eintritt in die Nachmittagsvorstellung kostet fünf Euro, in die Abendvorstellung sieben Euro.