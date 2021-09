In der Nacht zum Sonntag hat ein Einbrecher versucht, in den Innenbereich des neuen Hallenbads von Bad Wurzach zu gelangen. Laut Polizeibericht hebelte der Unbekannte eine provisorische Holztür auf und scheiterte letztlich an einer dahinter befindlichen Schiebetür. Der entstandene Schaden, den der Einbrecher verursacht hat, wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.